Basketbol Haftası: Maç Programı ve Heyecan

Basketbol Haftası Programı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu, yarın oynanacak karşılaşmalarla start alıyor. Aynı zamanda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde de üçüncü hafta heyecanı yaşanacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
- 14.00: İlkem Yapı Tarsusspor - Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)
- 15.00: Fenerbahçe - BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)
- 16.00: YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Beşiktaş (Bodrum)
29 Eylül Pazar:
- 14.00: OGM Ormanspor - Zonguldakspor Basket 67 (M. Sait Zarifoğlu)
- 15.00: Emlak Konut - ÇBK Mersin (Başakşehir Spor Kompleksi)
- 16.00: Melikgazi Kayseri Basketbol - Danilos Pizza (Kadir Has Kongre Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
- 18.00: Gaziantep Basketbol - İstanbul Ankaspor (Karataş Şahinbey)
Yarın:
- 14.00: Kapaklıspor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
- 15.30: Pizzabulls CO Basket - TED Ankara Kolejliler (Küçükçekmece Halkalı)
- 17.15: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - iLab Basketbol (Kurtdereli)
- 19.00: Fenerbahçe Koleji Novotel - Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
29 Eylül Pazar:
- 16.00: Haremspor - Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)
- 18.30: OGM Ormanspor - Esenler Erokspor (M. Sait Zarifoğlu)
- 18.30: Çağdaş Bodrumspor - Finalspor (Bodrum)
30 Eylül Pazartesi:
- 16.00: Trabzonspor - MKE Ankaragücü İkon Menkul (Hayri Gür)