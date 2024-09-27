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Basketbol Haftası: Maç Programı ve Heyecan

Yeni sezon basketbol maçları başlıyor! ING Kadınlar Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:14
Basketbol Haftası: Maç Programı ve Heyecan

Basketbol Haftası Programı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu, yarın oynanacak karşılaşmalarla start alıyor. Aynı zamanda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde de üçüncü hafta heyecanı yaşanacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 14.00: İlkem Yapı Tarsusspor - Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)
  • 15.00: Fenerbahçe - BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)
  • 16.00: YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Beşiktaş (Bodrum)

29 Eylül Pazar:

  • 14.00: OGM Ormanspor - Zonguldakspor Basket 67 (M. Sait Zarifoğlu)
  • 15.00: Emlak Konut - ÇBK Mersin (Başakşehir Spor Kompleksi)
  • 16.00: Melikgazi Kayseri Basketbol - Danilos Pizza (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

  • 18.00: Gaziantep Basketbol - İstanbul Ankaspor (Karataş Şahinbey)

Yarın:

  • 14.00: Kapaklıspor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
  • 15.30: Pizzabulls CO Basket - TED Ankara Kolejliler (Küçükçekmece Halkalı)
  • 17.15: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - iLab Basketbol (Kurtdereli)
  • 19.00: Fenerbahçe Koleji Novotel - Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

29 Eylül Pazar:

  • 16.00: Haremspor - Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)
  • 18.30: OGM Ormanspor - Esenler Erokspor (M. Sait Zarifoğlu)
  • 18.30: Çağdaş Bodrumspor - Finalspor (Bodrum)

30 Eylül Pazartesi:

  • 16.00: Trabzonspor - MKE Ankaragücü İkon Menkul (Hayri Gür)

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