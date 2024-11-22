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Basketbol Haftası Programı: Kadınlar ve Türkiye Ligleri Devam Ediyor

Bu hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde milli maçlar dolayısıyla ara var, ING Kadınlar Ligi ise 9. haftasına giriyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:39
Basketbol Haftası Programı: Kadınlar ve Türkiye Ligleri Devam Ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne milli maçlar nedeniyle ara verilirken, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Aynı zamanda, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 12. hafta karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekildedir:

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 14.00 Emlak Konut-BOTAŞ (Başakşehir Spor Kompleksi)
  • 16.00 Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor (TOBB ETÜ)

24 Kasım Pazar:

  • 14.30 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Bodrum)
  • 16.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

25 Kasım Pazartesi:

  • 18.00 Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

  • 16.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Gölbaşı)

Yarın:

  • 15.30 OGM Ormanspor-Trabzonspor (M. Sait Zarifoğlu)
  • 17.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Kurtdereli)

24 Kasım Pazar:

  • 15.00 Esenler Erokspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
  • 17.15 Gaziantep Basketbol-Kapaklıspor (Karataş Şahinbey)

25 Kasım Pazartesi:

  • 16.00 İstanbul Ankaspor-Finalspor (Ahmet Cömert)

28 Aralık Çarşamba:

  • 15.00 Pizzabulls Co Basket-Çağdaş Bodrumspor (Küçükçekmece Halkalı)

29 Aralık Çarşamba:

  • 18.00 iLab Basketbol-Haremspor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)
  • 19.00 Çayırova Belediyespor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Çayırova)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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