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Basketbol Haftası: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Heyecanı

Bu hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan dolu maçlar oynanacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:52
Basketbol Haftası: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Heyecanı

Türkiye Basketbol Haftası Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. hafta maçları heyecanla takip edilecek. Bu haftanın en dikkat çeken maçı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes derbisi olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

  • Yarın:
  • 13.00 Galatasaray-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)
  • 15.30 Karşıyaka-Yalovaspor Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
  • 18.00 Beşiktaş Fibabanka-ONVO Büyükçekmece Basketbol (BJK Fibabanka)
  • 20.30 Türk Telekom-Manisa Basket (Ankara)
  • 17 Kasım Pazar:
  • 13.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)
  • 15.30 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)
  • 18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Yörsan (Pamukkale Üniversitesi)
  • 20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

  • Yarın:
  • 15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin (Servet Tazegül)
  • 17 Kasım Pazar:
  • 15.00 BOTAŞ-Danilos Pizza (Ankara)
  • 15.00 Fenerbahçe Opet-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
  • 16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut (Kadir Has Kongre Merkezi)
  • 18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

  • Bugün:
  • 16.00 Finalspor-Carpartner Ted Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)
  • Yarın:
  • 13.45 Kapaklıspor-Ogm Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
  • 15.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Ankaspor (Selçuklu Belediyesi)
  • 16.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
  • 17.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Pizzabulls CO Basket (Fenerbahçe Metro Enerji)
  • 17 Kasım Pazar:
  • 15.00 Çağdaş Bodrumspor-Gaziantep Basketbol (Bodrum)
  • 16.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Esenler Erokspor (TOBB ETÜ)
  • 16.45 Trabzonspor-Çayırova Belediyesi (Hayri Gür)
  • 18.30 Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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