DOLAR
35,14 -0,19%
EURO
36,46 -0,05%
ALTIN
2.940,18 -0,24%
BITCOIN
3.402.159,03 -0,09%

Basketbol Haftası: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Programı Açıklandı

Türkiye Basketbol Süper Lig'inde ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı detaylandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 08:55
Basketbol Haftası: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Programı Açıklandı

Basketbol Haftası Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 17. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından duyurulan program detayları şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 15.30 Yalovaspor Basketbol - Mersinspor (Yalova 90. Yıl)
  • 18.00 Beşiktaş Fibabanka - Aliağa Petkimspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
  • 20.30 Galatasaray - Darüşşafaka Lassa (Basketbol Gelişim Merkezi)

22 Aralık Pazar:

  • 13.00 Karşıyaka - Manisa Basket (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
  • 15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor Yörsan (Gazanfer Bilge)
  • 18.00 TOFAŞ - Türk Telekom (TOFAŞ)
  • 20.30 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

23 Aralık Pazartesi:

  • 19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 14.00 Emlak Konut - Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir Spor Kompleksi)
  • 16.00 Danilos Pizza - Fenerbahçe Opet (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
  • 17.00 BOTAŞ - OGM Ormanspor (Ankara)

22 Aralık Pazar:

  • 15.00 Nesibe Aydın - Bodrum Basketbol (TOBB ETÜ)
  • 16.00 Beşiktaş - Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

  • 13.00 iLab Basketbol - OGM Ormanspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
  • 16.00 Trabzonspor - Çağdaş Bodrumspor (Hayri Gür)
  • 18.30 Finalspor - Pizzabulls Co Basket (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

22 Aralık Pazar:

  • 13.00 İstanbul Ankaspor - Esenler Erokspor (Ahmet Cömert)
  • 15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
  • 17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler - Çayırova Belediyesi (Gölbaşı)
  • 18.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
  • 19.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul - Fenerbahçe Koleji Novotel (TOBB ETÜ)

23 Aralık Pazartesi:

  • 19.00 Haremspor - Kapaklıspor (Beylikdüzü)

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'ın Yeni Forma Sırt Sponsoru: Pasifik Holding
2
Beşiktaş, Alanyaspor'u Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Son Durum
3
Basketbol Haftası: Süper Lig ve Kadınlar Ligi Programı Açıklandı
4
Futbolda Haftanın Maç Programı: Süper Lig ve Diğer Ligler Devam Ediyor
5
Cercle Brugge-RAMS Başakşehir Maçının Ardından Çağdaş Atan'dan Üzücü Açıklamalar
6
UEFA Konferans Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı: RAMS Başakşehir Avrupa'ya Veda Etti
7
Beşiktaş'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki Rakibi UFAB 49

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!