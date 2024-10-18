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Basketbol Haftası: Süper Lig ve Türkiye Basketbol Ligi Maç Programı

Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde bu hafta heyecan dolu mücadeleler bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:17
Basketbol Haftası: Süper Lig ve Türkiye Basketbol Ligi Maç Programı

Basketbol Haftası Programı

Bu hafta, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 7. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın (20 Ekim):
  • 15.30: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Fibabanka (Pamukkale Üniversitesi)
  • 18.00: Türk Telekom - Yalovaspor Basketbol (Ankara)
  • 20.30: Manisa Basket - Aliağa Petkimspor (Muradiye)
Yine 20 Ekim Pazar:
  • 13.00: Karşıyaka - Mersinspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
  • 15.30: TOFAŞ - Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
  • 18.00: Bahçeşehir Koleji - Galatasaray (Sinan Erdem)
  • 20.30: Fenerbahçe Beko - Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
Pazartesi (21 Ekim):
  • 19.00: Anadolu Efes - Darüşşafaka Lassa (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın (20 Ekim):
  • 14.00: OGM Ormanspor - Emlak Konut (M.Sait Zarifoğlu)
  • 15.00: İlkem Yapı Tarsusspor - Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)
  • 16.00: Danilos Pizza - ÇBK Mersin (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Pazar (20 Ekim):
  • 13.00: Galatasaray Çağdaş Faktoring - Melikgazi Kayseri Basketbol (Sinan Erdem)
  • 15.00: Zonguldakspor Basket 67 - YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Site)
  • 15.00: Beşiktaş - Nesibe Aydın (BJK Fibabanka)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:
  • 18.00: Konya Büyükşehir Belediyespor - Finalspor (Selçuklu Belediyesi)
Yarın (20 Ekim):
  • 13.45: Pizzabulls CO Basket - OGM Ormanspor (Küçükçekmece Halkalı)
  • 15.15: Fenerbahçe Koleji Novotel - Esenler Erokspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
  • 16.15: MKE Ankaragücü İkon Menkul - Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (TOBB ETÜ)
  • 18.00: Haremspor - Gaziantep Basketbol (Beylikdüzü)
Pazar (20 Ekim):
  • 15.00: Çağdaş Bodrumspor - İstanbul Ankaspor (Bodrum)
  • 16.15: Trabzonspor - iLab Basketbol (Hayri Gür)
  • 18.00: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Çayırova Belediyespor (Kurtdereli)
Pazartesi (21 Ekim):
  • 17.00: Kapaklıspor - TED Ankara Kolejliler (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

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