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Basketbol ING Türkiye Kupası Çeyrek Final Kura Çekimi Gerçekleşti

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, ING Türkiye Kupası'ndaki çeyrek finale dair heyecanını dile getirdi. Eşleşmeler belirlendi, maçlar 11-12 Şubat'ta oynanacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:15
Basketbol ING Türkiye Kupası Çeyrek Final Kura Çekimi Gerçekleşti

Baskette Çeyrek Finale Doğru Heyecan Başlıyor

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, yürekler ağza getiren eşleşmelerle Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eşleşmeler sonucunda Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Mersinspor-TOFAŞ, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes ve Karşıyaka-Galatasaray takımları karşı karşıya gelecek.

Maç Takvimi ve Dörtlü Final

Çeyrek final müsabakaları, 11-12 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulü ile oynanacak. Çeyrek finaldeki mücadeleleri kazanarak Dörtlü Final'e kalmaya hak kazanacak takımlar ise 14-16 Şubat tarihlerinde Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda meydana çıkacak.

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Açıklama

Kura çekiminin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Şanlıurfa'da gerçekleşecek Dörtlü Final ile ilgili heyecanını dile getirdi: "Bu sene de heyecanlı bir Türkiye Kupası serisi bekliyoruz. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bu organizasyonu gerçekleştirmek bizi çok mutlu ediyor."

Takımlardan Hedefler

TOFAŞ Basketbol Takımı Genel Menajeri Tolga Öngören, "Dörtlü Final'e kalmayı bekliyoruz" şeklinde ifade etti. Galatasaray Basketbol Takımı Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ise, "Final oynayıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, "Kupayı müzemize götürmeyi hedefliyoruz" mesajını verdi.

Beşiktaş'tan ve Bahçeşehir'den Notalar

Nedim Yücel, Anadolu Efes karşısında yarı final hedefiyle mücadele edeceklerini belirtirken, Nemanja Bjelica, Fenerbahçe ile oynanacak maçta her sonuca açık olduklarının altını çizdi. Karşıyaka Basketbol Takımı Genel Menajeri Emrecan Avcı ise, sahada ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Sonuç Olarak

Basketbolseverler için büyük heyecan ve rekabet dolu bir Türkiye Kupası dönemi kapıda. Çeyrek finalde yüzlerce göz, o unutulmaz anlara tanıklık etmek için sahalarda olacak. Maç günü geldiğinde, basketbol tutkunları için kısa bir süre kaldı!

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