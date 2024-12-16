DOLAR
34,96 0,02%
EURO
36,77 -0,12%
ALTIN
2.982,61 -0,2%
BITCOIN
3.681.230,13 -2,1%

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İlk Grup Aşaması Sona Ermek Üzere

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması yarın sona erecek. Türk takımları play-in için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:43
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İlk Grup Aşaması Sona Ermek Üzere

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Kıyamet Dayanıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması, 18 Aralık'ta oynanacak son müsabakalarla sona eriyor. Toplam 8 grupta 32 takım mücadele ediyor. Gruplarını lider tamamlayacak 8 takım, doğrudan son 16 tura geçiş hakkı elde ederken, ikinci ve üçüncü olan takımlar ise play-in aşamasına katılacak.

Play-In Aşaması Bilgileri

Play-in aşamasında toplam 2 galibiyete ulaşacak ekipler, son 16 turuna vize alacak. İlk maçlar 7-8 Ocak 2025 tarihleri arasında, ikinci müsabakalar ise 14-15 Ocak'ta yapılacak. Gerekirse üçüncü ve son karşılaşmaların tarihi ise 21-22 Ocak olarak belirlendi.

Grup Liderleri ve Türk Temsilcileri

İlk grup aşamasının sonunda, B Grubu'nda İspanyol temsilcisi Unicaja, C Grubu'nda aynı ülkeden La Laguna Tenerife ve D Grubu'nda Çek temsilci ERA Nymburk liderliği garantiledi.

Türk temsilcileri ise B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda Karşıyaka, D Grubu'nda Galatasaray play-in oynamaya hak kazandı. Ayrıca H Grubu'ndaki Manisa Basket de play-in'de yer almayı garantileyerek liderlik şansı buldu.

Son Maçlar ve Karşılaşmalar

Aliağa Petkimspor'un yarın Belçika'da Filou Oostende'ye, Galatasaray'ın ise Almanya'da RASTA Vechta'ya konuk olacağı mücadeleler büyük önem taşıyor. Ayrıca, 18 Aralık Çarşamba günü Manisa Basket, Sırbistan'dan FMP'yi ağırlarken, Karşıyaka da Fransa'da Saint Quentin ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 45 Sayısıyla Warriors'ı Yendi
2
Bengisu Avcı, Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı
3
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İlk Grup Aşaması Sona Ermek Üzere
4
Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Oostende ile Karşılaşıyor
5
THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası heyecanı başlıyor
6
Juventus'a kupa finali öncesi sakatlık şoku! Milli futbolcu Kenan Yıldız'dan kötü haber
7
Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı: Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak