Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İlk Grup Aşaması Sona Ermek Üzere

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Kıyamet Dayanıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması, 18 Aralık'ta oynanacak son müsabakalarla sona eriyor. Toplam 8 grupta 32 takım mücadele ediyor. Gruplarını lider tamamlayacak 8 takım, doğrudan son 16 tura geçiş hakkı elde ederken, ikinci ve üçüncü olan takımlar ise play-in aşamasına katılacak.

Play-In Aşaması Bilgileri

Play-in aşamasında toplam 2 galibiyete ulaşacak ekipler, son 16 turuna vize alacak. İlk maçlar 7-8 Ocak 2025 tarihleri arasında, ikinci müsabakalar ise 14-15 Ocak'ta yapılacak. Gerekirse üçüncü ve son karşılaşmaların tarihi ise 21-22 Ocak olarak belirlendi.

Grup Liderleri ve Türk Temsilcileri

İlk grup aşamasının sonunda, B Grubu'nda İspanyol temsilcisi Unicaja, C Grubu'nda aynı ülkeden La Laguna Tenerife ve D Grubu'nda Çek temsilci ERA Nymburk liderliği garantiledi.

Türk temsilcileri ise B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda Karşıyaka, D Grubu'nda Galatasaray play-in oynamaya hak kazandı. Ayrıca H Grubu'ndaki Manisa Basket de play-in'de yer almayı garantileyerek liderlik şansı buldu.

Son Maçlar ve Karşılaşmalar

Aliağa Petkimspor'un yarın Belçika'da Filou Oostende'ye, Galatasaray'ın ise Almanya'da RASTA Vechta'ya konuk olacağı mücadeleler büyük önem taşıyor. Ayrıca, 18 Aralık Çarşamba günü Manisa Basket, Sırbistan'dan FMP'yi ağırlarken, Karşıyaka da Fransa'da Saint Quentin ile karşılaşacak.