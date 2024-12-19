Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İlk Grup Aşaması Tamamlandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İlk Aşama Geride Kaldı
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı. Turnuvada yer alan 4 Türk takımı, son 16 turu için oynayacakları play-in karşılaşmalarında rakiplerini bekliyor.
Gruplarını Lider Tamamlayan Takımlar
İlk aşamanın grup liderleri arasında İspanya'dan BAXI Manresa, La Laguna Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja; Yunanistan'dan AEK, Çekya'dan ERA Nymburk, Almanya'dan FIT/One Wurzburg ve Litvanya'dan Rytas Vilnius yer aldı. Bu takımlar, doğrudan son 16 turu grup aşamasına adlarını yazdırdı.
Türk Ekiplerinin Play-in Rakipleri
Türk takımlarından Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Galatasaray ve Manisa Basket, sırasıyla Promitheas Patras, Hapoel Holon, Saint-Quentin ve NINERS Chemnitz ile karşılaşacak. Play-in aşamasında, iki galibiyet elde eden ekipler son 16 turuna geçiş yapacak.
Play-in Programı
İlk maçlar 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde, ikinci müsabakalar ise 14-15 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Gerekli görüldüğü takdirde üçüncü ve son karşılaşmalar 21-22 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Diğer Eşleşmeler ve Gruplar
Play-in öncesi diğer eşleşmeler ise şu şekilde:
- Nanterre 92 (Fransa) - Filou Oostende (Belçika)
- Telekom Baskets Bonn (Almanya) - Pallacanestro Reggiana (İtalya)
- Falco-Vulcano Szombathely (Macaristan) - Maccabi Ramat-Gan (İsrail)
- Bertram Derthona Basket (İtalya) - Peristeri (Yunanistan)
Gruplar
- I Grubu: FIT/One Wurzburg Basket (Almanya), AEK (Yunanistan), Karşıyaka-Promitheas Patras galibi, Bertram Derthona Basket (İtalya)-Peristeri galibi
- J Grubu: Unicaja (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Galatasaray-Saint-Quentin galibi, Manisa Basket-NINERS Chemnitz galibi
- K Grubu: La Laguna Tenerife, BAXI Manresa (İspanya), Aliağa Petkimspor-Hapoel Holon galibi, Telekom Baskets Bonn-Pallacanestro Reggiana galibi
- L Grubu: ERA Nymburk (Çekya), UCAM Murcia (İspanya), Nanterre 92-Filou Oostende galibi, Falco-Vulcano Szombathely-Maccabi Ramat-Gan galibi