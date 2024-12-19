Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İlk Grup Aşaması Tamamlandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İlk Aşama Geride Kaldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı. Turnuvada yer alan 4 Türk takımı, son 16 turu için oynayacakları play-in karşılaşmalarında rakiplerini bekliyor.

Gruplarını Lider Tamamlayan Takımlar

İlk aşamanın grup liderleri arasında İspanya'dan BAXI Manresa, La Laguna Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja; Yunanistan'dan AEK, Çekya'dan ERA Nymburk, Almanya'dan FIT/One Wurzburg ve Litvanya'dan Rytas Vilnius yer aldı. Bu takımlar, doğrudan son 16 turu grup aşamasına adlarını yazdırdı.

Türk Ekiplerinin Play-in Rakipleri

Türk takımlarından Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Galatasaray ve Manisa Basket, sırasıyla Promitheas Patras, Hapoel Holon, Saint-Quentin ve NINERS Chemnitz ile karşılaşacak. Play-in aşamasında, iki galibiyet elde eden ekipler son 16 turuna geçiş yapacak.

Play-in Programı

İlk maçlar 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde, ikinci müsabakalar ise 14-15 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Gerekli görüldüğü takdirde üçüncü ve son karşılaşmalar 21-22 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Diğer Eşleşmeler ve Gruplar

Play-in öncesi diğer eşleşmeler ise şu şekilde:

Nanterre 92 (Fransa) - Filou Oostende (Belçika)

Telekom Baskets Bonn (Almanya) - Pallacanestro Reggiana (İtalya)

Falco-Vulcano Szombathely (Macaristan) - Maccabi Ramat-Gan (İsrail)

Bertram Derthona Basket (İtalya) - Peristeri (Yunanistan)

Gruplar