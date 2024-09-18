Basketbol Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turnuvası Yarı Finale Yükselen Takımlar

2023 Basketbol Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turnuvası

Antalya'da gerçekleştirilen Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında yarı finale yükselen dört takım belirlendi. Bu takımlar; Trepca, Patrioti Levice, MoraBanc Andorra ve Juventus Utena.

Çeyrek Final Sonuçları

Normal sezonda mücadele edecek 24 ekibin yer aldığı eleme turnuvasında çeyrek final maçları sonucunda, Trepca, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Keravnos'u 82-79 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Diğer sonuçlar ise şöyle; Patrioti Levice, Gürcistan temsilcisi Kutaisi 2010'u 111-87, MoraBanc Andorra, Belçika'dan Antwerp Giants'i 91-73, ve Juventus Utena, Sırbistan ekibi Spartak Office Shoes'u 87-84 yenerek bir üst tura geçti.

Aliağa Petkimspor'un Durumu

Aliağa Petkimspor, çeyrek finalde elde ettiği galibiyetle yarı finale yükseldi. Yarın, Fransa temsilcisi Cholet Basket ile karşılaşacaklar.

Final Tarihi

Ön eleme turnuvasının finali ise 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Takımlar, bu önemli karşılaşmaya odaklanmış durumda.