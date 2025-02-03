Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Başlıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, 25 ve 26. hafta maçları yarın itibarıyla başlıyor. Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, önemli maçlara çıkmak için sahaya iniyor.

Fenerbahçe Beko'nun Mücadelesi

Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında yarın deplasmanda Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak. OAKA Arena'da yapılacak olan bu mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından 6 Şubat Perşembe günü iç sahada İspanyol devlerinden Real Madrid’i konuk edecek.

Anadolu Efes'in Durumu

THY Avrupa Ligi'nde 12. sırada yer alan Anadolu Efes, çift maç haftasının ilk mücadelesinde yarın Real Madrid ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı ekip, eski başantrenörü Ergin Ataman’ın ekibi Panathinaikos AKTOR ile 6 Şubat Perşembe günü TSİ 22.15’te Yunanistan'da karşılaşacak.

Maç Programı

THY Avrupa Ligi 25 ve 26. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şu şekilde:

25. Hafta:

Yarın: 20.30 Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya) 21.00 Zalgiris (Litvanya) - ALBA Berlin (Almanya) 22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - LDLC ASVEL (Fransa) 22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - Fenerbahçe Beko 22.45 Bayern Münih (Almanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

5 Şubat Çarşamba: 21.00 Monaco (Fransa) - Baskonia (İspanya) 22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya) - Partizan (Sırbistan) 22.30 Paris Basketbol (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan) 22.30 Barcelona (İspanya) - Maccabi Playtika (İsrail)

26. Hafta:

6 Şubat Perşembe: 20.30 Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya) 21.00 Zalgiris (Litvanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) 21.00 ALBA Berlin (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) 22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - Anadolu Efes 22.30 Bayern Münih (Almanya) - LDLC ASVEL (Fransa)

7 Şubat Cuma: 21.00 Monaco (Fransa) - Partizan (Sırbistan) 22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya) - Paris Basketbol (Fransa) 22.30 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan) 22.30 Baskonia (İspanya) - Maccabi Playtika (İsrail)



Puan Durumu

24. haftanın ardından oluşan puan durumu ise şöyle: