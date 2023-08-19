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Basketbolda büyük sevinç! 12 dev adam, FIBA Olimpiyatları ön elemesinde finale çıktı

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Basketbolda büyük sevinç! 12 dev adam, FIBA Olimpiyatları ön elemesinde finale çıktı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan herkesi sevince bopan bir haber geldi. FIBA ??Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'na katılan 12 dev adam, yarı finalde İsveç'i 105-84 yenerek finale çıktı. A Millilerin finaldeki rakibi ise Hırvatistan..

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA ??Olimpiyat Elemeleri'nde ön eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. 12 dev adam, yarı final karşılaşmasında İsveç'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti.

İlk yarıda her iki takım da dışarıdan gelen ataklarla etkili bir oyun sergiledi. Alperen Şengün'ün 12 sayısı ile ilk yarı Türkiye 26-19 öne geçti. İkinci yarıda Clarance ile Barra Njie'nin isabetleri ile bulan İsveçliler, maçın 17. dakikasında 35-40 ile farkı beş sayıya indirdi. İç ve dış şutlarda bulduğu sayılarla hızla toparlanan milli takım, soyunma odasına 56-42 önde girdi.

12 dev adam, FIBA Olimpiyatları ön elemesinde finale çıktı

Üçüncü yarıya 10-0'lık seri ile başlayan milliler, 23. dakikada 24 sayı öndeydi. Gerilemede Ömer Faruk Yurtseven'ın kaydettiği skorla etkili olan kırmızı beyazlılar, final bölümüne 80-57'lik skorla girdi.

4. yarıda fark avantajıyla rahat oynadı ve sonunda Türkiye 105-84 kazandı.

Diğer yarı finalde Hırvatistan Ukrayna'yı 85-70 yendi.

Final maçlarında Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Final maçı 20 Ağustos tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve maç saat 20.00'de başlayacak.

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