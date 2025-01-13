Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası: Takvim ve Eşleşmeler

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele edeceği 21. ve 22. hafta maçları yaklaşırken, heyecan dorukta.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:50
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası: Takvim ve Eşleşmeler

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Başlıyor

THY Avrupa Ligi, bu hafta yoğun bir program ile basketbolseverleri ekrana kilitleyecek. Avrupa’nın en prestijli kulüpler liginde 21. hafta maçları, yarın ve çarşamba günleri oynanacakken, 22. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günlerinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Efes Fransa'da

Türk temsilcisi Anadolu Efes, yarın akşam Paris Basketbol ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele, Paris'teki Adidas Arena'da gerçekleştirilecek. Lacivert-beyazlılar, ardından 22. hafta içerisinde 17 Ocak Cuma günü Barcelona ile karşılaşarak, kendini çözümleyecek.

Fenerbahçe Beko Sırbistan'da

Diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko, 21. hafta maçında 15 Ocak Çarşamba günü Kızılyıldız ile Belgrad Arena'da karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 22. hafta içerisinde 17 Ocak Cuma günü Zalgiris ile kendi sahasında, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda mücadele edecek.

Çift Maç Haftası Programı

**21. hafta maçları:**
Yarım:
- 22.00 LDLC ASVEL (Fransa) - Partizan (Sırbistan)
- 22.30 Paris Basketbol (Fransa) - Anadolu Efes
- 22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - ALBA Berlin (Almanya)
- 22.30 Baskonia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
- 22.45 Real Madrid (İspanya) - Maccabi Playtika (İsrail)

**15 Ocak Çarşamba:**
- 21.00 Zalgiris (Litvanya) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya)
- 22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko
- 22.30 Bayern Münih (Almanya) - Monaco (Fransa)
- 22.30 Barcelona (İspanya) - Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

**22. hafta maçları:**
16 Ocak Perşembe:
- 22.00 LDLC ASVEL (Fransa) - ALBA Berlin (Almanya)
- 22.30 Paris Basketbol (Fransa) - Maccabi Playtika (İsrail)
- 22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Partizan (Sırbistan)
- 22.45 Real Madrid (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

17 Ocak Cuma:
- 20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
- 22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Monaco (Fransa)
- 22.30 Bayern Münih (Almanya) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya)
- 22.30 Baskonia (İspanya) - Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
- 22.45 Barcelona (İspanya) - Anadolu Efes

Puan Durumu

Güncel puan durumu ise şöyle şekillenmiş durumda:
1. Olympiakos - 46
2. Panathinaikos AKTOR - 37
3. Monaco - 37
4. Fenerbahçe Beko - 19
5. Kızılyıldız - 28
6. Paris Basketbol - 19
7. Real Madrid - 19
8. Barcelona - 19
9. EA7 Emporio Armani Milan - 19
10. Bayern Münih - 19
11. Anadolu Efes - 10
12. Zalgiris - 10
13. Partizan - 20
14. LDLC ASVEL - 20
15. Baskonia - 20
16. Virtus Segafredo Bologna - 20
17. Maccabi Playtika - 20
18. ALBA Berlin - 20

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