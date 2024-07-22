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Başpehlivan Mustafa Taş'ın Hedefi: İlk 4'te Yer Almak

Mustafa Taş, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 4 hedefini belirledi. Çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:16
Başpehlivan Mustafa Taş'ın Hedefi: İlk 4'te Yer Almak

Mustafa Taş, Yağlı Güreş Ligi'nde İlk 4 Hedefliyor

Mustafa Taş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. sezonunda ilk 4'te yer almayı amaçlıyor. 2022 Kırkpınar Başpehlivanı olan Taş, bu yılki Kırkpınar'da da 2'nci olmayı başardı.

Çalışmalarını Sürdürüyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan Taş, ligdeki hedeflerine ulaşmak için sıkı bir çalışma programı yürütüyor. AA muhabirine, lig sona erene kadar hedefinin ilk 4 içinde yer almak olduğunu belirten Taş, geçen yılki performansını geliştirmek için çalışıyor.

Sakatlık Süreci ve Antrenmanlar

Geçirdiği ameliyat sonrası sezon öncesi zorluklarla mücadele ettiğini aktaran Taş, "Ligin 2'nci senesi. Geçen yıl amacımı gerçekleştirmek için yeterince iyi bir performans gösteremedim. Bu sene sezon öncesi sakatlık geçirdim, ama sağlığıma kavuştum" şeklinde konuştu.

Çalışmalarının Sonuçları

Taş, antrenörünün desteğiyle antrenmanlarına devam ettiğini dile getirerek, "Eylül ayının son haftasına kadar lig güreşleri sürecek. İyi bir hazırlık süreci geçiriyorum. Allah'ın izniyle ilk 4'e gireceğim" ifadelerini kullandı.

Federasyonun Kararına Saygı

Federasyonun Kırkpınar'daki format değişikliğine saygı duyduğunu belirten Taş, "Federasyon Başkanımız ve yöneticilerimiz, bu değişikliğin ligin kalitesini artıracağını düşünüyorlar. Biz de er meydanında güreşerek bu kararlara saygı göstereceğiz" dedi.

Destek İçin Teşekkürler

Mustafa Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başta olmak üzere kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Başpehlivan Mustafa Taş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji...

Başpehlivan Mustafa Taş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. sezonunda ilk 4'e girmeyi hedefliyor.

Başpehlivan Mustafa Taş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji...

Başpehlivan Mustafa Taş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. sezonunda ilk 4'e girmeyi hedefliyor.

Başpehlivan Mustafa Taş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji...

Başpehlivan Mustafa Taş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. sezonunda ilk 4'e girmeyi hedefliyor.

Başpehlivan Mustafa Taş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji...

Başpehlivan Mustafa Taş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. sezonunda ilk 4'e girmeyi hedefliyor.

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