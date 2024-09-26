Başpehlivan Zeybek'in Hedefi: Ebedi Altın Kemere Ulaşmak

Yusuf Can Zeybek, 2025 yılında Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak tarihi güreşlere odaklanmış durumda. Zeybek, "Uzun zamandır alınamayan bir altın kemer var. İnşallah Kırkpınar'da başarılı olup, altın kemerin ebedi sahibi olmayı istiyorum" diye belirtti.

Kırkpınar'da Efsaneler Arasında Yer Almak

Geçtiğimiz yıl İsmail Balaban ve bu yıl Mustafa Taş gibi rakiplerini yenerek, ebedi altın kemere bir adım daha yaklaşan Zeybek, zaferlerini sürdürmek için kararlı.

"Hedefim tarihi bir başarı elde etmek. Sonuçta Kırkpınar'da altın kemeri kazanmayı ve Antalya'ya götürmeyi planlıyorum. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

Ağır Bir Sezonun Ardından Dinlenme Zamanı

Zeybek, geçtiğimiz sezonun yoğun geçtiğini ifade ederek, "Çok ağır bir sezon geçirdim. Şu anda temel dinlenme aşamasındayız," dedi. Profesional güreş hayatında beşinci kattan düşerek sakatlık riskini artırdığını da sözlerine ekledi.

Güreşin Geleceği İçin Destek Mesajı

Zeybek, ata sporu yağlı güreşi yaşatmak için Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu başta olmak üzere çeşitli destekçilere teşekkür etti. Ayrıca, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin organizasyonlarına katılımın önemini vurguladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi alınması yolunda seriye koşan başpehlivan Yusuf Can Zeybek, gelecek yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşlerde efsaneler arasına girmek istiyor. Zeybek, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi alınması yolunda seriye koşan başpehlivan Yusuf Can Zeybek, gelecek yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşlerde efsaneler arasına girmek istiyor. Zeybek, AA muhabirine açıklamada bulundu.