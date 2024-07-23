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Bastian Dankert, Ruzomberok-Trabzonspor Maçını Yönetecek

Trabzonspor, Ruzomberok ile UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Bastian Dankert.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:10
Bastian Dankert, Ruzomberok-Trabzonspor Maçını Yönetecek

Bastian Dankert Maçın Hakemi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak. Bu önemli karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek.

Maç Detayları

25 Temmuz Perşembe günü MFK Futbol Stadı'nda oynanacak olan Ruzomberok-Trabzonspor maçının hakem ekibinde Dankert'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Rene Rohde üstlenecek. Ayrıca, müsabakanın dördüncü hakemi olarak Timo Gerach görev alacak.

Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük öneme sahip. Trabzonspor, Avrupa'daki yolculuğuna galibiyetle başlamak istiyor.

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