Bayburt Kurumlar Arası Voleybolda Şampiyon: Milli Eğitim Müdürlüğü

Bayburt'ta düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasını Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı finalde İl Sağlık Müdürlüğü'nü yenerek kazandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:43
Bayburt Kurumlar Arası Voleybolda Şampiyon: Milli Eğitim Müdürlüğü

Bayburt Kurumlar Arası Voleybolda Şampiyon: Milli Eğitim Müdürlüğü

Bayburt'ta düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsil eden takım, yarı final ve final maçlarındaki güçlü performansıyla şampiyonluğa ulaştı.

Yarı final ve finalde etkili oyun

Yarı final karşılaşmasında İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın da katılım sağladığı mücadelede, Milli Eğitim Müdürlüğü takımı Emniyet Müdürlüğü takımını mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında ise ekip, İl Sağlık Müdürlüğü takımını yenerek turnuvayı birincilikle tamamladı.

Ödül töreni ve tebrikler

Turnuva sonunda madalya ve kupalar İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından sporculara takdim edildi. Kahraman, mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI’NIN ŞAMPİYONU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OLDU

KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI’NIN ŞAMPİYONU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OLDU

KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI’NIN ŞAMPİYONU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OLDU

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Monaco - Galatasaray: Hakem Danny Makkelie
2
Patnos'ta Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı
3
Göztepe - Trabzonspor maçında VAR Cihan Aydın
4
Erzurumşehir SK U-16'den Play-Off Başarısı
5
Manisa Süper Amatör Küme B Grubu: 3. Haftada Karaköyspor Zirvede
6
Beşiktaş - Gaziantep FK 13. Randevu: Tüpraş Stadyumu’nda Saat 20.00
7
Kayserispor 7. Beraberlikle Sahadan Ayrıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi