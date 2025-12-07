Bayburt Kurumlar Arası Voleybolda Şampiyon: Milli Eğitim Müdürlüğü

Bayburt'ta düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsil eden takım, yarı final ve final maçlarındaki güçlü performansıyla şampiyonluğa ulaştı.

Yarı final ve finalde etkili oyun

Yarı final karşılaşmasında İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın da katılım sağladığı mücadelede, Milli Eğitim Müdürlüğü takımı Emniyet Müdürlüğü takımını mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında ise ekip, İl Sağlık Müdürlüğü takımını yenerek turnuvayı birincilikle tamamladı.

Ödül töreni ve tebrikler

Turnuva sonunda madalya ve kupalar İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından sporculara takdim edildi. Kahraman, mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

