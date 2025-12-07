Bayburtlu Elif Nur Turhan, IBF Hafif Siklet Dünya Şampiyonu Oldu

Elif Nur Turhan, IBF Hafif Siklet unvan maçında Beatriz Ferreira’yı 5. rauntta teknik nakavtla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:08
Bayburtlu Elif Nur Turhan, IBF Hafif Siklet Dünya Şampiyonu Oldu

Bayburtlu Elif Nur Turhan, IBF Hafif Siklet Dünya Şampiyonu Oldu

Beatriz Ferreira’yı 5. rauntta teknik nakavtla mağlup etti

Bayburtlu profesyonel boksör Elif Nur Turhan, IBF Hafif Siklet Dünya Şampiyonluğu unvan maçında yenilgisiz şampiyon Beatriz Ferreira’yı 5. rauntta teknik nakavtla (TKO) mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

"Altın Türk Savaşçısı" lakaplı Turhan, profesyonel kariyerindeki 12. maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü ve rakibi Ferreira’ya kariyerindeki ilk mağlubiyeti yaşattı.

Maç Sonrası Duygusal Açıklamalar

Maçın ardından duygularını paylaşan Elif Nur Turhan, 3 yıldır bu maça odaklandığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bu an için çok sıkı antrenman yaptık. Antrenmanda kelimenin tam anlamıyla savaşa girdik ve burada da savaşa girdik. Üç yıl boyunca çok çalıştım. Her antrenmanda ağladım, o kadar zorlandım. Bu an, Dünya Şampiyonu olmak içindi."

Kadın sporculara dair önyargıları yıkmak istediğini vurgulayan Turhan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Kadınların erkekler kadar sert dövüşebileceğini göstermek için elimden gelen her şeyi yaptım. Biz de erkekler kadar savaşçıyız ve bu bayrağı kadınlar için taşıyacağım. Elhamdulillah."

Turhan, tarihi zaferin ardından Türk bayrağıyla ringde tur atarak büyük gurur yaşadı.

BAYBURTLU ELİF NUR TURHAN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

BAYBURTLU ELİF NUR TURHAN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

BAYBURTLU ELİF NUR TURHAN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Monaco - Galatasaray: Hakem Danny Makkelie
2
Patnos'ta Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı
3
Göztepe - Trabzonspor maçında VAR Cihan Aydın
4
Erzurumşehir SK U-16'den Play-Off Başarısı
5
Manisa Süper Amatör Küme B Grubu: 3. Haftada Karaköyspor Zirvede
6
Beşiktaş - Gaziantep FK 13. Randevu: Tüpraş Stadyumu’nda Saat 20.00
7
Kayserispor 7. Beraberlikle Sahadan Ayrıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi