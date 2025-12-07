Bayburtlu Elif Nur Turhan, IBF Hafif Siklet Dünya Şampiyonu Oldu

Beatriz Ferreira’yı 5. rauntta teknik nakavtla mağlup etti

Bayburtlu profesyonel boksör Elif Nur Turhan, IBF Hafif Siklet Dünya Şampiyonluğu unvan maçında yenilgisiz şampiyon Beatriz Ferreira’yı 5. rauntta teknik nakavtla (TKO) mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

"Altın Türk Savaşçısı" lakaplı Turhan, profesyonel kariyerindeki 12. maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü ve rakibi Ferreira’ya kariyerindeki ilk mağlubiyeti yaşattı.

Maç Sonrası Duygusal Açıklamalar

Maçın ardından duygularını paylaşan Elif Nur Turhan, 3 yıldır bu maça odaklandığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bu an için çok sıkı antrenman yaptık. Antrenmanda kelimenin tam anlamıyla savaşa girdik ve burada da savaşa girdik. Üç yıl boyunca çok çalıştım. Her antrenmanda ağladım, o kadar zorlandım. Bu an, Dünya Şampiyonu olmak içindi."

Kadın sporculara dair önyargıları yıkmak istediğini vurgulayan Turhan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Kadınların erkekler kadar sert dövüşebileceğini göstermek için elimden gelen her şeyi yaptım. Biz de erkekler kadar savaşçıyız ve bu bayrağı kadınlar için taşıyacağım. Elhamdulillah."

Turhan, tarihi zaferin ardından Türk bayrağıyla ringde tur atarak büyük gurur yaşadı.

