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Bayern Münih, Jamal Musiala ile Sözleşme Uzattı

Bayern Münih, genç yetenek Jamal Musiala'nın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. Musiala, bu sezon göz doldurdu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:24
Bayern Münih, Jamal Musiala ile Sözleşme Uzattı

Bayern Münih, Jamal Musiala ile Sözleşme Uzattı

Almanya Bundesliga'nın önde gelen ekiplerinden Bayern Münih, 21 yaşındaki yetenek Jamal Musiala ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatma kararı aldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun 30 Haziran 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığı belirtildi. Musiala, 2019 yazında Chelsea akademisinden Bayern Münih'e katılmıştı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda toplam 30 maçta mücadele eden Musiala, 15 gol ve 8 asist ile dikkat çekti. Özellikle orta saha oyuncusu olarak sergilediği performansla takıma büyük katkı sağladı.

Alman milli takımı ile 38 maçta görev alan Musiala, milli takım kariyerinde 7 gol kaydetti. Genç yaşına rağmen gösterdiği başarılar, onu futbol dünyasının en parlak yeteneklerinden biri haline getiriyor.

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