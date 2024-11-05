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Bayram Yalçınkaya Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Bayram Yalçınkaya, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun başkanlığına tekrar seçildi ve yeni projeleriyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:37
Bayram Yalçınkaya Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Bayram Yalçınkaya'nın İkinci Dönemi

Türkiye Triatlon Federasyonu, Bayram Yalçınkaya'nın başkanlığına devam etme kararını 6. olağan genel kurulu sonrasında aldı. Bu önemli etkinlik CPAnkara Hotel'de gerçekleştirildi.

Seçim Sonuçları ve Yönetim Kurulu

Seçimlerde tek aday olarak yer alan Yalçınkaya, toplamda kullanılan 112 oydan 109'unu alarak güven tazeledi. Üç oy ise geçersiz sayıldı.

Yalçınkaya'nın başkanlığıyla kurulan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

  • Özgür Rodoplu
  • Bülent Çendik
  • Ali Baş
  • İbrahim Çağlar Taş
  • Murat Cengiz
  • Alican Yüksel
  • İsa Dal
  • Yasin Hocaoğlu
  • Orhan Şık
  • Salih Çil

Geçmiş Dönemdeki Faaliyetler

Genel kurulda, divan başkanlığı görevini üstlenen Erbil Yiğitbaş'ın yönetiminde faaliyet ve denetim raporları da onaylandı. Yalçınkaya, 2018 yılında başkan seçildiğinden bu yana gerçekleşen gelişmeleri ve sportif başarıları katılımcılarla paylaştı.

Gelecek Projeleri

Yalçınkaya, gelecek dönem için Ankara'da yeni tesisler inşa etme çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti. Ayrıca, 8-13 yaş aralığındaki sporcular için bir 'triatlon okulu' projesinin hayata geçirilmesi niyetinde olduklarını vurguladı. Yalçınkaya, bu konuda:

"Yaklaşık 3-4 yıldır çalıştığımız bu projeyi hayata geçirmek en büyük hayallerimden biri. Türkiye Triatlon Federasyonu Triatlon Okulu'na ilişkin gerek Dünya Triatlon Birliği gerekse Fransa Triatlon Federasyonu ile görüşmeler son aşamasına gelmiş olup gerekli anlaşmaların imzalanmasının ardından proje ivedilikle hayata geçirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapılarak projenin ülke geneline yayılması sağlanacak."

Türkiye Triatlon Federasyonu 6. olağan genel kurulu CPAnkara Hotel'de yapıldı. Seçime tek aday...

Türkiye Triatlon Federasyonu 6. olağan genel kurulu CPAnkara Hotel'de yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Bayram Yalçınkaya, kullanılan 112 oyun 109'unu alarak bir kez daha başkan oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu 6. olağan genel kurulu CPAnkara Hotel'de yapıldı. Seçime tek aday...

Türkiye Triatlon Federasyonu 6. olağan genel kurulu CPAnkara Hotel'de yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Bayram Yalçınkaya, kullanılan 112 oyun 109'unu alarak bir kez daha başkan oldu.

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