Bedirhan Nas ve Mahmut Demir, Slovakya'da Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'na Hazırlanıyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığlı milli dartçılar Bedirhan Nas ve Mahmut Demir, 26 Ekim'de başlayacak ve 26-31 Ekim tarihlerinde Slovakya'da düzenlenecek Dünya Elektronik Dart Şampiyonası öncesi antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün dart salonunda, antrenörleri İsmail Demir yönetiminde yapan milli sporcuların hedefi, dünya şampiyonasından altın madalyayla dönüp Türk bayrağını göndere çekmek.

Genç yetenek Bedirhan'ın yükselişi

Hıdır Sever Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Bedirhan Nas, dart sporuna 2 yıl önce başladı. Katıldığı bölgesel yarışların yanı sıra kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu, 5 ikincilik ve 2 üçüncülük bulunduğunu aktarıyor.

Tanınır oldum

Bedirhan, dart oynamanın kendisini mutlu ettiğini ve bedeninin rahatladığını belirterek, spora öğretmeninin yönlendirmesiyle hobi amaçlı başladığını söyledi. 'Katıldığım bütün yarışlarda derece elde etmeye başladım. Türkiye şampiyonalarında ilk madalyam üçüncülük oldu. Daha sonra 6 Türkiye Şampiyonluğu elde ettim. Bu spor, okul başarımı da artırdı. Sosyal çevrem genişledi, yeni arkadaşlar edindim. Başarılarımla turnuvalarda tanınır oldum. Artık herkes beni tanıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Daha önce neredeyse arkadaşım yoktu.' dedi.

Ders dışındaki tüm zamanını salonda geçirdiğini ve bu branşta en iyisi olmak istediğini vurgulayan Bedirhan, 'Bu spor hayatımda en önemli aktivitedir. Mili sporcu oldum. Şimdi dünya şampiyonasında ülkemi temsil edeceğim. Slovakya'da düzenlenecek şampiyonadan dereceyle dönmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Mahmut'un tecrübesi ve iddiası

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Mahmut Demir, milli takım antrenörü ağabeyi İsmail Demirin yönlendirmesiyle 7 yıl önce spora başladı. Türkiye şampiyonalarında bir kez birinci, iki kez ikinci ve üç kez üçüncü olurken, il ve bölge yarışlarında çeşitli derecelerle 75 madalya kazandı.

Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz

Mahmut, başlangıçta sporu eğlence amaçlı yaptığını ancak hocasının verdiği görevleri yerine getirerek kendini geliştirdiğini anlattı. 'Hedeflerime adım adım ilerliyorum. Arkadaşlarımla birlikte haftanın 7 günü çalışıyorum. Ders saatlerim dışında zamanımı burada geçiriyorum. Hedeflerim için durmadan çalışıyorum. Şu an dünya şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Az bir zaman kaldı. Onun için heyecanlıyım. Dünya şampiyonu olup ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. İnşallah başaracağız.' dedi.

Kolay olmadı

Antrenör İsmail Demir, sporcularının şampiyonaya hazır olduğunu belirtti. Sporcuların Türkiye'nin en modern salonunda çalıştığını söyleyen Demir, 'Sporcularımız daha önce elde ettikleri Türkiye dereceleri sayesinde milli takım seçmelerine girerek başarılı oldu. Bu başarılar kolay olmadı. Sporcularımızla gece gündüz demeden emek verdi. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Bu başarıları günde 4-5 saat düzenli antrenmanlarla elde ettiler. Dünya şampiyonasından da başarıyla dönmeyi istiyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

