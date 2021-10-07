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Belçika Fransa maçı hangi kanalda? Belçika Fransa Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oluyor. Yarı final karşılaşmasında Fransa Belçika ile karşılaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Belçika Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırıyor. Maçın kazanını finalde İspanya’nın rakibi olacak.

07 Ekim 2021 Perşembe 17:53
Belçika Fransa maçı hangi kanalda? Belçika Fransa Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
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UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika Fransa ile karşılaşacak. Dün akşam oynanan maçta İtalya’yı yenen İspanya adını finale yazdırmıştı. Belçika Fransa maçının kazananı finalde İspanya’nın rakibi olacak. Futbol severler Belçika Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını araştırıyor.

Belçika Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Belçika Fransa maçı 7 Ekim Perşembe akşamı saat 21:45’te başlayacak. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Dev karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.


Son dünya şampiyonu Fransa, Avrupa şampiyonasında istediği performansı sergileyememişti. Avrupa’nın en güçlü milli takımı olarak gösterilen Fransa, Uluslar Ligi’ni kazanarak Avrupa Şampiyonası’ndaki kötü sonuçları telafi etmek istiyor. Belçika cephesinde ise Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale kadar gelinse de, yeterli görülmüyor. Belçika teknik direktörü Roberto Martinez’in adı Barcelona ile anılıyor. Martinez, Uluslar Ligi’ni kazanarak milli takıma güzel bir veda etmek istiyor. Dev maçta Fransa’nın en büyük eksiği Kante olarak görülüyor. Belçika’da ise önemli bir eksik bulunmuyor.

 

 


Son Güncelleme: 07.10.2021 17:53
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Anahtar Kelimeler:
FransaBelçkaUluslar Ligi
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