Bellingham Sakatlandı, Ancelotti'den Önemli Açıklamalar

Real Madrid'de Bellingham Sakatlandı

İspanya'nın köklü futbol kulübü Real Madrid, İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, doktor kontrollerinin ardından Bellingham'ın sağ bacağında arka adale sakatlığı yaşadığı belirtildi.

İspanyol medyası, 20 yaşındaki yetenekli oyuncunun sahalara dönmesinin yaklaşık bir ay sürebileceğini dile getirdi.

Ancelotti'den Basın Toplantısı

Öte yandan, Real Madrid sezonun ilk maçında Real Mallorca ile 0-0 berabere kaldı ve 25 Ağustos'ta Real Valladolid ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, yeni transfer Kylian Mbappe'nin tarihin en prestijli stadyumlarından biri olan Santiago Bernabeu'da taraftarlarıyla buluşacak olmasının heyecanını dile getirerek, "Bu Mbappe için çok özel bir gün olacak. Taraftar onun gelişini sabırsızlıkla bekliyor," ifadelerini kullandı.

Mbappe, Bellingham ve Vinicius'un sürekli basında yer almasına ek olarak Rodrygo'nun bu durumdan rahatsız olduğu iddialarını yanıtlayan Ancelotti, "Rodrygo ile görüştüm. Kendisi durumdan memnun olduğunu söyledi ve sosyal medyada çıkan bu haberleri yalanladı. Bizim açımızdan Rodrygo ile ilgili bir sorun yok," şeklinde konuştu.

Brezilyalı yeni transfer Endrick'in henüz sahada yer almamasının nedenlerine de değinen Ancelotti, "Endrick takıma oldukça iyi uyum sağladı ve formda. Kalitesi etkileyici ve takım içindeki rekabeti göz önünde bulundurarak hak ettiği dakikaları alacak," açıklamasında bulundu.