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Bellona Kayserispor'dan Hatayspor'a Ziyaret: 1-0 Galibiyet

Bellona Kayserispor, Hatayspor'u 1-0 yenerek karşılaşmayı kazandı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, oyuncularını tebrik etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:34
Bellona Kayserispor'dan Hatayspor'a Ziyaret: 1-0 Galibiyet

Bellona Kayserispor'dan Hatayspor'a Karşı 1-0'lık Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bellona Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonrası, Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu basın toplantısında, galibiyetin önemine vurgu yaptı.Kaloğlu: "Galip Gelmek Önemliydi"

Kaloğlu, galibiyetten ötürü oyuncularını tebrik ederken, "Sonuçta 1-0 da olsa galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi," dedi. Mersin Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından, Kaloğlu, takımlarının mücadelesini takdir etti.

"Galibiyet Almak İçin Geldik"

Her iki takım için galibiyetin büyük önem taşıdığını belirten Kaloğlu, "Tabii ki biz uzun zamandır galip gelemeyen bir takımız ve bunun baskısını her hafta hissediyorduk. Bizim için kırılma maçı bu oldu. Galibiyet almak için geldik. Ona göre de stratejimizi, kurgumuzu belirledik," şeklinde ekledi.

"Pozisyonları Değerlendiremedik"

Kaloğlu, daha fazla gol atabilecekleri pozisyonlar bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini ifade ederek, "Sonuçta 1-0 da olsa bu galibiyet bizim için önemliydi. Çocukların üzerindeki bu baskının bir nebze kalktığını, önümüzün daha da açıldığını düşünüyorum," diye konuştu.

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