Bellona Kayserispor, Kasımpaşa'yı Deplasmanda Geçti

Maçın Özeti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Bellona Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç sonunda konuk takım, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Goller ve Maçın Seyri

Maçta ilk yarı boyunca her iki takım da etkili olmaya çalıştı. İkinci yarının başında, 50. dakikada Kasımpaşa eşitlik golünü buldu. Sağdan Ben Ouanes'in pasında, penaltı noktası civarında Aytaç Kara beklemeden uzak direğe vurarak topu filelere gönderdi. Durum 1-1 oldu.

Ancak bu eşitlik fazla sürmedi. 55. dakikada Bellona Kayserispor, tekrar öne geçti. Sağdan gönderilen uzun topu Cardoso, kafayla indirdi. Arkadan gelen Hasan Ali Kaldırım, ceza sahasına girdikten sonra yerden uzak direğe yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

59. dakikada ise Kasımpaşa, Ben Ouanes'in penaltı noktasına gönderdiği top ile Hajradinovic'in sert şutu ile tehlike yarattı, ancak kaleci Bilal son anda topu dışarı çeldi.

Sonuç olarak, Bellona Kayserispor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.