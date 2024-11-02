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Bellona Kayserispor'un Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:36
Bellona Kayserispor'un Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Bellona Kayserispor'un Adana Demirspor ile Beraberliği Sonrası Kaloğlu'nun Açıklamaları

Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımının Mücadelesine Övgüler

Kaloğlu, takımının sahada gösterdiği performanstan dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Çocuklar ellerinden geleni yaptı. İyi niyetli bir şekilde mücadele ettiler ama bazen olmayınca olmuyor." dedi.

Maç Değerlendirmesi

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Kaloğlu, rakip takıma da tepki göstererek, "Öncelikle biz bu karşılaşmayı kazanmak için çıktık. Rakibin erken gol bulmadıkça direncinin yükseleceğini biliyorduk. Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu oturtamadığımız için pozisyonları değerlendiremedik," şeklinde konuştu.

İstatistikler ve Performans

Kaloğlu, ceza sahasında 20 kez topla buluştuklarını, 35 orta yaptıklarını ve %85 pas isabeti ile oynadıklarını vurguladı. Takımının 14-15 şut attığını ancak futbolun bir gol oyunu olduğunun altını çizerek, "Bugün golü atamadık," diyerek üzüntüsünü ifade etti.

Taraftar Tepkileri ve Gelecek Vizyonu

Bazı taraftarların maç sonunda "istifa" bağırmasına da değinen Kaloğlu, "Onlara saygı duyuyorum çünkü takımın galip gelmesini istiyorlar. Ama biz inşa aşamasındayız. Sonuçta bugün takım elimizden geleni yaptı," ifadelerini kullandı.

"Bu lig bittiğinde takımımız ligde kalıyorsa başarı sayılır. Önümüzdeki Kasımpaşa maçı için de umutluyum ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız," diyen Kaloğlu, taraftarları sabırlı olmaya davet etti.

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