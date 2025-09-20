Belözoğlu: Antalyaspor'un Kayseri beraberliği 'net galibiyetti'

Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 1-0'lık üstünlüğün korunamamasından üzüntü duyduğunu ve gençlere güvendiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 23:49
Emre Belözoğlu maç sonu değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Hesap.com Antalyasporun teknik direktörü Emre Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, takım açısından talihsiz bir akşam yaşadıklarını belirterek maçın iyi başladığını, ancak 1-0 öndeyken yakaladıkları net pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Maç sonunda ortaya çıkan sonucun kendisini üzdüğünü ifade etti.

Belözoğlu'nun açıklaması: "Üzgünüm çünkü oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti. Yolumuza devam edeceğiz. Yarından itibaren önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Oyuncu değişiklikleri üzerinden değerlendirme yapmak çok kolay. Bugün aslında yaptığımız hamlelerin de karşılığını aldık. Benes, inanılmaz bir vuruş yaptı, saygı duymak lazım. Bunlar futbolda var. Gerçekten iyi niyetimiz var. Hepimizin, oyuncuların da görebiliyorum, hangi görev verirsem vereyim. Ama ben oyuna biraz daha farklı bakıyorum. Yani oyunun içinde bazı oyuncuların belki size mevkileri değişik gelebiliyor ama ben oyunculardan istediğim verimi aldığım sürece onları o mevkide kullanmaya devam ederim."

Teknik adam, maçın talihsiz bir golle döndüğünü vurgularken takımın önünde uzun bir yol olduğunu ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Belözoğlu, ilk 11'de şans verdiği genç oyuncu Hasan Yakub İlçin için de övgüyle konuştu ve genç oyuncuya güvendiğini aktardı: "Ben de 17 yaşında oynadım. Onun için çok ümitliyim. Antalyaspor'un gerçekten bu anlamda böylesine genç cevherlere, bu tarz oyuncuları oynatmaya ihtiyacı var."

Antalyaspor, bu sonuçla ligi sürdürürken teknik ekip yarından itibaren bir sonraki haftaya hazırlanacaklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Zecorner Kayserispor takımları, Corendon Airlines Park Stadı'nda karşılaştı.

