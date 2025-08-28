Benfica 1-0 Fenerbahçe — Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden Elendi

Benfica 1-0 Fenerbahçe — Play-off Rövanşında Ev Sahibi Galip

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına devam etme hakkı kazandı.

Maçta kritik anlar öne çıktı. 61. dakikada, hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Antonio Silva'nın penaltı noktasının önünden yaptığı müsait kafa vuruşunu kaleci Livakovic çıkarak köşeye gönderdi.

72. dakikada, sağdan Oğuz Aydın'ın altı pasa ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

73. dakikada, soldan Oosterwolde'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı ve maçın sonucuyla Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına veda etti.