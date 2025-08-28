DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,93 -0,27%
ALTIN
4.483,9 -0,07%
BITCOIN
4.569.027,47 0,87%

Benfica 1-0 Fenerbahçe — Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden Elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına kaldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 00:09
Benfica 1-0 Fenerbahçe — Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden Elendi

Benfica 1-0 Fenerbahçe — Play-off Rövanşında Ev Sahibi Galip

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına devam etme hakkı kazandı.

Maçta kritik anlar öne çıktı. 61. dakikada, hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Antonio Silva'nın penaltı noktasının önünden yaptığı müsait kafa vuruşunu kaleci Livakovic çıkarak köşeye gönderdi.

72. dakikada, sağdan Oğuz Aydın'ın altı pasa ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

73. dakikada, soldan Oosterwolde'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı ve maçın sonucuyla Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına veda etti.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Benfica-Fenerbahçe: Mourinho'dan mağlubiyet değerlendirmesi
2
Benfica Fenerbahçe'yi 1-0 Yenip Şampiyonlar Ligi'ne Yükseldi — Lage: 'Kerem Aktürkoğlu Aynı Hedefte'
3
Manchester United, Grimsby Town'a Penaltılarla Elendi
4
Benfica, Club Brugge ve Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi
5
Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 Yenildi: Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne
6
Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
7
EuroBasket 2025: A ve B Grubu İlk Maç Sonuçları

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?