Benfica 1-0 Fenerbahçe — Şampiyonlar Ligi Play-off İlk Yarı

Benfica-Fenerbahçe rövanşının ilk yarısı Benfica'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı; maçtaki gol 35. dakikada kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 22:56
İlk yarı özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı, Benfica'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Benfica etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Pavlidis, sağdan ceza sahasına giren Barreiro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Livakovic açıyı kapatarak, net pozisyonda gole izin vermedi.

9. dakikada Rios'un pasında sağdan ceza sahasına giren Pavlidis'in dönerek sert şutunda top Skriniar'a çarparak az farkla yandan kornere çıktı.

10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında Antonio Silva'nın kafayla indirdiği topu yakın mesafeden Pavlidis tamamlayarak ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında hakem Slavko Vincic, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti.

35. dakikada Benfica öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Barreiro'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu bekletmeden ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı Benfica'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

