Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica Bayern Münih maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı başladı. Grup aşamasının üçüncü maçlarında en dikkat çeken karşılaşma Benfica ile Bayen Münih oldu. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler Benfica Bayen Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularını gündeme getirdi.
Benfica Bayen Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dev karşılaşma öncesinde Benfica grupta 4 puan alarak ikinci sırada yer aldı. Bayen Münih ise ilk iki maçını kazanarak 6 puanla ilk sırada yer alıyor.
Son Güncelleme: 20.10.2021 18:08