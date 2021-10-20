Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica Bayern Münih maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı başladı. Grup aşamasının üçüncü maçlarında en dikkat çeken karşılaşma Benfica ile Bayen Münih oldu. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler Benfica Bayen Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularını gündeme getirdi.

Benfica Bayen Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica Bayen Münih maçı 20 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00’de başlayacak. Luz Stadı’nda oynanacak karşılaşmaüzerinden yayınlanacak. Bilindiği gibi ülkemizde Avrupa maçlarının yayın haklarını Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformu satın aldı. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmayı Exxen üyeleri takip edebilecek.

Dev karşılaşma öncesinde Benfica grupta 4 puan alarak ikinci sırada yer aldı. Bayen Münih ise ilk iki maçını kazanarak 6 puanla ilk sırada yer alıyor.