DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,81 -0,27%
ALTIN
4.455,94 -0,49%
BITCOIN
4.531.082,05 -0,71%

Benfica, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı öncesi Benfica Campus'te hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın TSİ 22.00'de Estadio de Luz'da.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:09
Benfica, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Benfica, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Portekiz ekibi Benfica, hazırlıklarını Benfica Campus'te tamamladı.

Antrenmanın detayları

Antrenman, teknik direktör Bruno Lage yönetiminde gerçekleştirildi. İlk bölüm basın mensuplarına açık tutulurken, idman ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcuların ısınma sonrası top kapma çalışması yaptığı idmanda daha sonra istasyon koşuları yapıldı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu de antrenmanda yer aldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Maç bilgileri

Benfica-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 22.00'de Estadio de Luz'da oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bottas ve Perez, 2026 Formula 1'de Cadillac için yarışacak
2
Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo 2025'te İkinci Oldu
3
A Milli Takım, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 Yenip Son 16'ya Yükseldi
4
A Milli Takım - İspanya biletleri: Kırmızı Üyelere öncelikli satış başladı
5
El Bilal Toure İstanbul'da: Beşiktaş'ın kiralık transferinde hareketli karşılama
6
A Milli Erkek Basketbol Takımı Riga'ya Geldi — 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlığı
7
ABD Açık 2025: Rekor 90 milyon dolar, şampiyonlara 5 milyon dolar

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor