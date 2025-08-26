Benfica, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Portekiz ekibi Benfica, hazırlıklarını Benfica Campus'te tamamladı.

Antrenmanın detayları

Antrenman, teknik direktör Bruno Lage yönetiminde gerçekleştirildi. İlk bölüm basın mensuplarına açık tutulurken, idman ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcuların ısınma sonrası top kapma çalışması yaptığı idmanda daha sonra istasyon koşuları yapıldı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu de antrenmanda yer aldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Maç bilgileri

Benfica-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 22.00'de Estadio de Luz'da oynanacak.