Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile Gil Vicente'i Farklı Geçti

Benfica, Gil Vicente'i Farklı Yendi

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun etkileyici performansıyla Gil Vicente'i 5-1 mağlup etti. Maç, ligin 7. haftasında Luz Stadı'nda gerçekleşti.

Gol Perdesini Erken Açtılar

Benfica, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaparak 17. dakikada Nicolas Otamendi ile öne geçti. Ardından 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu da sahneye çıkarak skoru 2-0 yaptı.

Maçın Gelişimi

Maçın 78. dakikasında Zeki Amdouni, 90. dakikada Florentino Luis ve 90+4. dakikada Benjamin Rollheiser de gol atarak farkı arttırdı. Konuk takım Gil Vicente ise bu süreçte yalnızca 8. dakikada Felix Correia ile gol bulabildi.

Milli Oyuncuların Performansı

Her iki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, bu maçta Benfica formasıyla ilk 11'de yer aldı ve toplamda 68 dakika sahada kaldı. Kerem, bu sezonki 4. maçında 3. golünü atarak dikkat çekti.

Puan Durumu

Benfica, bu galibiyetle puanını 16'ya yükselterek 21 puanla zirvede bulunan Sporting'in ardından 2. sıraya yerleşti. Gil Vicente ise 7 puanda kaldı.