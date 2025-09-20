Benfica, Mourinho'nun İlk Maçında AVS'yi 3-0 Yendi

Karşılaşma Özeti

Portekiz 1. Futbol Ligi 6. haftasında oynanan mücadelede Benfica, teknik direktör Jose Mourinho'nun görev aldığı ilk maçta AVS'yi farklı geçti.

Estadio do Clube Desportivo das Aves Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 45+3. dakikada Heorhii Sudakov ile öne geçti. İkinci yarıda konuk ekip avantajı artırdı; 59. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltıdan attığı golle skor 2-0 oldu, 64. dakikada ise Franjo Ivanovic ile fark üçe çıktı.

Maç sonunda skor 3-0 olarak tescillendi ve Benfica sahadan galip ayrıldı.

Puan Durumu ve Sonuç

Bir maç eksiği bulunan Benfica, lider Porto'nun ardından 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. AVS ise 1 puanla son sırada bulunuyor.