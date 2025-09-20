Benfica, Mourinho'nun İlk Maçında AVS'yi 3-0 Yendi

Portekiz 1. Lig 6. haftasında Benfica, Jose Mourinho'nun ilk maçında Estadio do Clube Desportivo das Aves'te AVS'yi 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 23:38
Benfica, Mourinho'nun İlk Maçında AVS'yi 3-0 Yendi

Benfica, Mourinho'nun İlk Maçında AVS'yi 3-0 Yendi

Karşılaşma Özeti

Portekiz 1. Futbol Ligi 6. haftasında oynanan mücadelede Benfica, teknik direktör Jose Mourinho'nun görev aldığı ilk maçta AVS'yi farklı geçti.

Estadio do Clube Desportivo das Aves Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 45+3. dakikada Heorhii Sudakov ile öne geçti. İkinci yarıda konuk ekip avantajı artırdı; 59. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltıdan attığı golle skor 2-0 oldu, 64. dakikada ise Franjo Ivanovic ile fark üçe çıktı.

Maç sonunda skor 3-0 olarak tescillendi ve Benfica sahadan galip ayrıldı.

Puan Durumu ve Sonuç

Bir maç eksiği bulunan Benfica, lider Porto'nun ardından 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. AVS ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor'dan Arda Kardeşler'e Sert Tepki: TFF'ye Harekete Geçin Çağrısı
2
Arca Çorum FK, Tahsin Tam ile Yollarını Ayırdı
3
Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK — Burak Yılmaz: Türkiye'nin en zor deplasmanından 1 puan
4
Belözoğlu: Antalyaspor'un Kayseri beraberliği 'net galibiyetti'
5
Özgür Yonca, Akdeniz Oyunları ve Los Angeles 2028 İçin Hazırlanıyor
6
EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu
7
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı: Sane, Çakır, Gündoğan, Singo

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü