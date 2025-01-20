Bengisu Avcı, IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Altın ve Bronz Madalya Kazandı

Bengisu Avcı, IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:39
Bengisu Avcı, IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Altın ve Bronz Madalya Kazandı

Bengisu Avcı'dan IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 2 Madalya

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nın son gününde, 1 altın ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, sporcu şampiyonanın final gününde 100 metre kelebekte altın, açık yaş kategorisinde ise bronz madalya elde etti.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden diğer sporculardan Deniz Kayadelen, yaş grubunda 500 metre serbestte birinci, 50 metre serbestte ikinci, 100 ve 250 metre serbestte ise üçüncülük elde etti. İrem Damar da yaş grubunda 50 metre serbest mücadelesini üçüncü olarak tamamladı.

Bengisu Avcı, "Okyanus Yedilisi'nde 5 parkuru geçen ilk ve tek Türk kadını" unvanına sahip. 48 ülkeden 754 sporcunun mücadele ettiği Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda, 2.52.77'lik derecesiyle 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekorunu kırarak, birinciliği elde etti.

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