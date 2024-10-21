Bengisu Avcı, Molokai Kanalında Tarih Yazdı

Bengisu Avcı'nın Molokai Kanalı Geçişi

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 12 saat 10 dakikada tamamladığı Molokai Kanalı geçişi ile önemli bir başarıya imza attı. Bu geçişi, '7 Okyanus' hedefinin beşinci parkuru olarak nitelendiriliyor.

Doğayla Bütünleşen Bir Deneyim

Molokai Kanalı'nda yüzme deneyimini paylaşan Avcı, "Her parkur her geçişte size farklı bir doğa sunuyor. Bu bir yarış değil. O nedenle buradaki en güzel duygu, parkuru tamamlamak," şeklinde konuştu.

Karanlıkta Yüzme Deneyimi

Bengisu Avcı, geçişi sırasında suya karanlık bir saatte girdiğini ve büyük dalgalarla mücadele ettiğini belirtti. "Parkurun önemli bölümünü karanlıkta geçtim. Tepemdeki ay o kadar parlaktı ki, ufka baktığımda güneşin doğuşu ile ayın görüntüsünü ayıramıyordum," diye ekledi.

Sonuç ve Teşekkür

Avcı, parkurun sonunda "Tekne final pozisyonunu alıyor" sesini duyduğunda hissettiği duyguların tarif edilemez olduğunu ifade etti. "Yüzmemiş sanki uçmuştum. Geçişime izin veren tüm okyanus canlılarına minnettarım," dedi. Ayrıca, prior geçişteki en hızlı kadın derecesinin Avustralyalı Penny Palfrey'ye ait olduğu bilgisine de dikkat çekti.

"7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 12 saat 10 dakikalık Molokai geçişine dair açıklama yaptı.

"7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 12 saat 10 dakikalık Molokai geçişine dair açıklama yaptı.