Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Geçen İlk Türk Kadını Olmak İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi Hedefine Kilitlendi

Okyanus Yedilisi, dünyadaki 7 açık su parkurunun adıdır ve bu parkurlardan 5'ini başarıyla tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, bu yıl bu seriyi tamamlayarak ilk Türk kadını olma hedefine ulaşmayı planlıyor.

Rekorlar ve Zorluklar

Geçen ay İtalya'da gerçekleştirilen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta 2.52.77'lik derecesiyle birinciliği elde eden ve bu alanda 25-29 yaş dünya rekorunu kıran Avcı, ayrıca 100 metre kelebekte altın, açık yaş kategorisinde ise bronz madalya kazandı. Bu başarılarının ardından, hayalini kurduğu Okyanus Yedilisi için antrenman programına geri döndü.

Çalışmalar Devam Ediyor

İki haftalık iznin ardından antrenmanları için İzmir'in Urla ilçesinde, yaklaşık 15 derecelik deniz suyu sıcaklığında çalışmalara başlayan Avcı, Cook Boğazı (Yeni Zelanda), Molokai Kanalı (Hawaii), Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Kanalı (ABD) ve Cebelitarık Boğazı'nı (İspanya-Fas) geçerek büyük bir başarıya imza attı. Özellikle Molokai Kanalı'nı geçen ilk Türk unvanını kazanılması dikkat çekti.

Sporun Zorlukları ve Motivasyonu

Bengisu Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl zorlu parkurlardan iki tanesini tamamladığını, bu yıl ise Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsugaru Kanalı'nı (Japonya) geçmeyi hedeflediğini belirtti. Yüzmeye 6 yaşında başladığını anlatan Avcı, “Dünyada 7'yi geçen sadece 34 kişi var. Ben de bu hedef için mücadele ediyorum.” dedi.

Duygularını Paylaştı

Bu yıl hedeflediği Kuzey ve Tsugaru kanallarını geçmek için hazırlıklarına devam eden Avcı, zorlu antrenman programı ile ilgili şunları söyledi: “İçimde bu hedefi tamamlama isteği var. Vazgeçmeden yola devam ediyorum.”

Geçtiği parkurların, pek çok sporcu tarafından aşılamadığını vurgulayan Bengisu Avcı, Türk gençlerine örnek olmak ve tarihe “Örnek Türk kadını” olarak geçmek istediğini belirtti. Antrenmanlarının yalnızca İzmir ile sınırlı kalmayıp Çanakkale'de de devam edeceğini ekledi.

Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun 5'ini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, bu yıl yediliyi tamamlayan ilk Türk kadını olma hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Antrenmanlarına geri dönen yüzücü, zorlu su kanallarına, İzmir'in Urla ilçesinde, yaklaşık 15 derecelik deniz suyu sıcaklığında yaptığı çalışmalarla hazırlanıyor. Avcı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun 5'ini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, bu yıl yediliyi tamamlayan ilk Türk kadını olma hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Antrenmanlarına geri dönen yüzücü, zorlu su kanallarına, İzmir'in Urla ilçesinde, yaklaşık 15 derecelik deniz suyu sıcaklığında yaptığı çalışmalarla hazırlanıyor. Avcı, AA muhabirine açıklama yaptı.