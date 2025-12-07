Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci Guwahati Masters 2025'te Bronz Madalya

Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, 2-7 Aralık 2025 tarihlerinde Hindistan’daki YONEX-SUNRISE Guwahati Masters 2025’te Çift Kadınlar kategorisinde bronz kazandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 08:50
Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci Guwahati Masters 2025'te Bronz Madalya Kazandı

YONEX-SUNRISE Guwahati Masters 2025 • 2-7 Aralık 2025 • Guwahati, Hindistan

Türkiye Badminton Federasyonu sporcuları Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Hindistan’ın Guwahati kentinde düzenlenen YONEX-SUNRISE Guwahati Masters 2025 turnuvasında başarılı bir performans sergiledi.

2-7 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda çift kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcular, rakiplerini geride bırakarak bronz madalya elde etti.

Turnuvadaki derecelerinin ardından Türkiye Badminton Federasyonu, teknik ekip ve sporcuları tebrik etti. Federasyonun açıklamasında, sporcuların uluslararası alandaki temsilinin ve elde edilen başarının önemine vurgu yapıldı.

Erçetin ve İnci’nin bu başarısı, Türkiye badmintonunda kadın çiftlerde uluslararası arenada dikkat çeken bir sonuç olarak kayda geçti.

