Benjamin Bouchouari: Sakatlık Geride Kaldı, Trabzonspor'da Forma Heyecanı

Benjamin Bouchouari, sakatlığını atlattığını ve Çaykur Rizespor maçı öncesi formunun iyi olduğunu söyledi; Tekke'nin güvenini ve 6-8-10 rolleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 18:02
Benjamin Bouchouari: Sakatlık Geride Kaldı, Trabzonspor'da Forma Heyecanı

Benjamin Bouchouari: Sakatlık Geride Kaldı, Trabzonspor'da Forma Heyecanı

Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, sakatlığının geride kaldığını ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtti. Bordo-mavili takımın, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi oyuncu antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sakatlık süreci ve fiziksel durum

Bouchouari sakatlık dönemine ilişkin olarak, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Son 1 aydır bireysel ve takımla çalışmalarım sürüyor. Şu an fiziksel olarak gayet iyi hissediyorum. Sakatlık artık geride kaldı. Sakatlığı geride bırakmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Yaklaşık iki aydır takımla birlikte olduğunu ve sakatlığın sabır gerektirdiğini vurguladı.

Teknik direktörün güveni ve takım içi destek

Teknik direktör Fatih Tekke başta olmak üzere takım arkadaşlarından hissettiği güvenin kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Bouchouari, "Bir oyuncu için en güzel şey o güveni hissedebilmek. O güven duygusunun size aşılanabilmesi. Benim adıma da çok önemli bir şey hocamızdan bunları duymak." dedi ve herkese teşekkür etti.

Saha içi rolü ve oyun tarzı

Bouchouari, kendi futbolunu ortaya koyup her maçta en iyisini vermeye çalışacağını belirtti: "Kendi bildiğim futbolu, en iyi tarzımı, saha içinde her zaman olduğu gibi en iyimi göstermeye çalışacağım." Teknik ekibin onu orta sahanın farklı bölgelerinde değerlendirebileceğini aktardı: "Hocamız planlarında beni orta sahanın 6-8-10 bütün bölgelerinde, rollerinde kullanabilir."

Takım arkadaşları ve rol modeller

Paris Saint Germain'den Vitinha'yı rol model olarak gösteren Bouchouari, Vitinha için "topla iyi oyuncu, saha içinde çabuk çözümler bulan, doğru konumlanmayı yakalayan" ifadesini kullandı. Orta sahada Folcarelli, Oluai, Okay ve Muchi gibi isimlerle oynayabileceğini, takım arkadaşlarıyla uyum sağlamanın öncelikli olduğunu belirtti. Fransızca konuşabildiği isimlerle avantajı olduğunu, ancak İngilizce de konuştuğunu ekledi.

Oyun katkısı

Bouchouari, dinamik bir oyuncu olduğunu ve hem defansif hem ofansif katkı verebileceğini söyleyerek, "Hocamız cesaretli bir oyun tarzını benimsiyor. Ben de bu tarzı seviyorum. Benim de takıma bu şekilde katkım olacaktır." dedi.

Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur...

Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile hafta sonu deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur...

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatayspor'da Ethem Çakır Kulüp Başkanı Seçildi
2
İbrahim Alkun Son Yolculuğuna Uğurlandı — Fenerbahçe Yönetimi Törende
3
Erhan Erentürk: 'Gençlerbirliği artık evim' — Taraftarla gönül bağı
4
Golbol'da Çifte Zafer: Kadın ve Erkek Milli Takımlar 2025 Avrupa Şampiyonu Olarak Yurda Döndü
5
Varol Demirköse Macaristan'da 78 Kilo'da Altın Peşinde
6
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor, Legia Varşova Önünde İlk Yarıyı 1-0 Önde Tamamladı
7
Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?