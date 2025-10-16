Benjamin Bouchouari: Sakatlık Geride Kaldı, Trabzonspor'da Forma Heyecanı

Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, sakatlığının geride kaldığını ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtti. Bordo-mavili takımın, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi oyuncu antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sakatlık süreci ve fiziksel durum

Bouchouari sakatlık dönemine ilişkin olarak, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Son 1 aydır bireysel ve takımla çalışmalarım sürüyor. Şu an fiziksel olarak gayet iyi hissediyorum. Sakatlık artık geride kaldı. Sakatlığı geride bırakmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Yaklaşık iki aydır takımla birlikte olduğunu ve sakatlığın sabır gerektirdiğini vurguladı.

Teknik direktörün güveni ve takım içi destek

Teknik direktör Fatih Tekke başta olmak üzere takım arkadaşlarından hissettiği güvenin kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Bouchouari, "Bir oyuncu için en güzel şey o güveni hissedebilmek. O güven duygusunun size aşılanabilmesi. Benim adıma da çok önemli bir şey hocamızdan bunları duymak." dedi ve herkese teşekkür etti.

Saha içi rolü ve oyun tarzı

Bouchouari, kendi futbolunu ortaya koyup her maçta en iyisini vermeye çalışacağını belirtti: "Kendi bildiğim futbolu, en iyi tarzımı, saha içinde her zaman olduğu gibi en iyimi göstermeye çalışacağım." Teknik ekibin onu orta sahanın farklı bölgelerinde değerlendirebileceğini aktardı: "Hocamız planlarında beni orta sahanın 6-8-10 bütün bölgelerinde, rollerinde kullanabilir."

Takım arkadaşları ve rol modeller

Paris Saint Germain'den Vitinha'yı rol model olarak gösteren Bouchouari, Vitinha için "topla iyi oyuncu, saha içinde çabuk çözümler bulan, doğru konumlanmayı yakalayan" ifadesini kullandı. Orta sahada Folcarelli, Oluai, Okay ve Muchi gibi isimlerle oynayabileceğini, takım arkadaşlarıyla uyum sağlamanın öncelikli olduğunu belirtti. Fransızca konuşabildiği isimlerle avantajı olduğunu, ancak İngilizce de konuştuğunu ekledi.

Oyun katkısı

Bouchouari, dinamik bir oyuncu olduğunu ve hem defansif hem ofansif katkı verebileceğini söyleyerek, "Hocamız cesaretli bir oyun tarzını benimsiyor. Ben de bu tarzı seviyorum. Benim de takıma bu şekilde katkım olacaktır." dedi.

