Berat Hıdır U23 Balkan Şampiyonu: +100 kg'de Altın Madalya

Tiran'da 18 Ekim 2025'te zirveye çıktı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) öğrencisi ve milli judoka Berat Hıdır, 18 Ekim 2025 tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen U23 Balkan Judo Şampiyonası'nda +100 kilogram kategorisinde altın madalya kazandı.

Erkekler +100 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakan Hıdır, şampiyonluk kürsüsünün zirvesine çıkarak ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırdı. Yarışma sonrası duygularını paylaşan sporcu, başarısını hocalarına adadı.

Antrenman Rutini ve Teşekkür

Hıdır, yoğun hazırlık sürecini anlatarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde haftanın altı günü, günde iki, bazen üç antrenman yapıyorum. Oradaki antrenörlerim Batuhan Efemgil, Oğuzhan Efemgil, Samet Kumtaş, Enes Çelik ve Emre Çelik ile birlikte sürecimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Başarısındaki en büyük payın yetiştiren hocası olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Beni buralara kadar eğiten, gelmemi sağlayan Metin Sönmez Hocama çok çok teşekkür ederim. Bu madalyayı da onun için aldım" ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri: Avrupa ve Dünya

Balkan Şampiyonası'ndaki mücadeleyi değerlendiren Hıdır, "Ne çok zor diyebilirim ne de çok kolay diyebilirim. Orta zorluktaydı. Ben de çok çalıştım, rakiplerim de eminim çok çalışmıştır. İyi olan kazandı diyelim" dedi.

Gelecek planlarını da açıklayan judoka, "Önümüzdeki senelerde, 2026-2027 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası’ndan madalya bekliyorum. İnşallah oralara da katılıp bir madalya istiyorum. Yine haftanın 6 günü çift, üç antrenman devam edeceğim. Ağırlıklar, koşular, süratler, judo hepsi birlikte devam edecek. İnşallah ülkemi gururlandıracağım." sözleriyle hedeflerini özetledi.

