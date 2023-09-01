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Berat Özdemir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarında

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Berat Özdemir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarında
Trabzonspor'dan Al-Ettifaq'a transfer olan Berat Özdemir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

2021 yılında Trabzonspor'dan Al-Ettifaq'a transfer olan Berat Özdemir, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Arap basınına göre, Beşiktaş ve Galatasaray milli futbolcunun peşinde. Galatasaray ve Beşiktaş, Berat Özdemir'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ve kısa süre içinde görüşmelerin başlayacağı iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com - Futbol

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