Berkay Besler ve Gabriele Piana Almanya'da Öne Çıktı

Berkay Besler ve Gabriele Piana Almanya'da Zafer Kazandı

Otomobil sporlarında dikkat çekici bir başarı daha yaşandı. Borusan Otomotiv Motorsport pilotları Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi, Almanya'nın Hockenheim Pisti'nde düzenlenen GT4 Avrupa Serisi'nin 4. ayağında birincilik elde etti.

İlk Yarışta Mükemmel Performans

19. sıradan başlayan takım, büyük bir azimle damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Podyumda Türk bayrağını göndere çektiren ikili, İstiklal Marşı'nı dinleterek duygusal anlar yaşattı.

İkinci Yarışta da Başarı

İlk yarıştaki başarısını devam ettiren Besler-Piana ikilisi, 16. sıradan başladıkları ikinci yarışta da gösterdikleri performansla üçüncü sırada finiş gördü ve podyum sevinci yaşadı. Aynı zamanda, Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi, ilk yarışı tamamlayamayarak zorlu bir hafta sonu geçirirken, ikinci günde 8. sırada finiş yaparak önemli puanlar topladı. Pedro Ebrahim ayrıca, Rookie Cup'ta birinci olarak önemli bir ödül kazandı.

Bu zafer, Türkiye'nin otomobil sporlarındaki yükselişine büyük katkı sağlarken, pilotların azim ve kararlılıkları da göz önünde oldu.

Otomobil sporlarında Berkay Besler-Gabriele Piana ikilisi, Almanya'da düzenlenen GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında birinci oldu. Borusan Otomotiv Motorsport pilotları Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi, Hockenheim Pisti'nde koşulan GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında 19. sırada başladıkları ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Podyumda Türk bayrağını göndere çektiren ekip, Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti.

Otomobil sporlarında Berkay Besler-Gabriele Piana ikilisi, Almanya'da düzenlenen GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında birinci oldu. Borusan Otomotiv Motorsport pilotları Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi, Hockenheim Pisti'nde koşulan GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında 19. sırada başladıkları ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Podyumda Türk bayrağını göndere çektiren ekip, Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti.