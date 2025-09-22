Berkay Karakurt, Bilardomax Handikaplı Üç Bant Turnuvası'nı Kazandı

İstanbul Bahçelievler'de Bilardomax tarafından düzenlenen 23.'sü gerçekleştirilen Bilardomax Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası'nda Berkay Karakurt şampiyonluğa ulaştı.

Final ve Dereceler

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre turnuvada bu yıl 2006 ve 2012 dünya şampiyonu, 2007 Avrupa şampiyonu, 2013 Dünya Oyunları şampiyonu Belçikalı bilardocu Eddy Merckx da yer aldı. Finalde Berkay Karakurt, Eddy Merckx'i yenerek birinci oldu. Ömer Karakurt ve Erdem Tatlıdil üçüncülüğü paylaştı.

Katılımcılar ve Öne Çıkan Anlar

Eski milli futbolcu Tümer Metin ve şarkıcı Baha'nın da katıldığı organizasyonda, Tümer Metin grup maçlarını namağlup tamamlayarak son 16 turunda mücadele etti.

Tümer Metin organizasyonla ilgili olarak şunları söyledi: "Bizim gibi amatör oyuncularla profesyonel isimleri bir araya getiren herkese teşekkürlerimi sunarım. Kendi adıma, yıllarca profesyonel olarak yaptığım bir spor sayesinde kazandığım rekabet duygusunu, bireysel bir sporla da devam ettirebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ben de 3 senedir büyük bir gelişme kaydettim. Tahminim 4-5 sene içinde bireysel olarak çok iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum."

Eddy Merckx ise organizasyonu daha önce takip ettiğini belirterek, "Daha önce Ankara’da düzenlenen turnuvaya da katılma şansım oldu ve onu kazandım. Bu nedenle burada olduğum için de çok mutluyum. Türk bilardosunun dünyadaki önemi için sıralamalara bakmak bile yeterli olacaktır. Bilardoya çok değer veren bir ülkesiniz ve bu ülkenin yetiştirdiği isimlerin de dünya sahnesine birer birer çıktığına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

