Berkay Karakurt, Bilardomax Handikaplı Üç Bant Turnuvası'nı Kazandı

Bilardomax 23. Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası'nda Berkay Karakurt finalde Eddy Merckx'i yenerek şampiyon oldu; Ömer Karakurt ve Erdem Tatlıdil üçüncülüğü paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:52
Berkay Karakurt, Bilardomax Handikaplı Üç Bant Turnuvası'nı Kazandı

Berkay Karakurt, Bilardomax Handikaplı Üç Bant Turnuvası'nı Kazandı

İstanbul Bahçelievler'de Bilardomax tarafından düzenlenen 23.'sü gerçekleştirilen Bilardomax Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası'nda Berkay Karakurt şampiyonluğa ulaştı.

Final ve Dereceler

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre turnuvada bu yıl 2006 ve 2012 dünya şampiyonu, 2007 Avrupa şampiyonu, 2013 Dünya Oyunları şampiyonu Belçikalı bilardocu Eddy Merckx da yer aldı. Finalde Berkay Karakurt, Eddy Merckx'i yenerek birinci oldu. Ömer Karakurt ve Erdem Tatlıdil üçüncülüğü paylaştı.

Katılımcılar ve Öne Çıkan Anlar

Eski milli futbolcu Tümer Metin ve şarkıcı Baha'nın da katıldığı organizasyonda, Tümer Metin grup maçlarını namağlup tamamlayarak son 16 turunda mücadele etti.

Tümer Metin organizasyonla ilgili olarak şunları söyledi: "Bizim gibi amatör oyuncularla profesyonel isimleri bir araya getiren herkese teşekkürlerimi sunarım. Kendi adıma, yıllarca profesyonel olarak yaptığım bir spor sayesinde kazandığım rekabet duygusunu, bireysel bir sporla da devam ettirebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ben de 3 senedir büyük bir gelişme kaydettim. Tahminim 4-5 sene içinde bireysel olarak çok iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum."

Eddy Merckx ise organizasyonu daha önce takip ettiğini belirterek, "Daha önce Ankara’da düzenlenen turnuvaya da katılma şansım oldu ve onu kazandım. Bu nedenle burada olduğum için de çok mutluyum. Türk bilardosunun dünyadaki önemi için sıralamalara bakmak bile yeterli olacaktır. Bilardoya çok değer veren bir ülkesiniz ve bu ülkenin yetiştirdiği isimlerin de dünya sahnesine birer birer çıktığına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilardomax Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası'nda Berkay Karakurt şampiyon oldu.

Bilardomax Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası'nda Berkay Karakurt şampiyon oldu.

Bilardomax Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası'nda Berkay Karakurt şampiyon oldu.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Berkay Karakurt, Bilardomax Handikaplı Üç Bant Turnuvası'nı Kazandı
2
Beyzbol5 Genç Milli Takımı Meksika'da Dünya Kupası'na Katılıyor
3
Sakaryaspor 2-1 Amed Sportif Faaliyetler — Trendyol 1. Lig 6. Hafta
4
Turkcell ile TBF 5 Yıllık Sponsorluk Anlaşması: Milli Takımlar ve BGM'nin İsim Sponsoru
5
Trendyol 1. Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı
6
Milli Para Okçular Gwangju'da: 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası
7
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını Jerome Brisard yönetecek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta