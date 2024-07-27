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Berkay Ömer Öğretir'in Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Performansı

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Paris 2024'te 100 metre kurbağalama elemelerinde yarı finale kalamadı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:13
Berkay Ömer Öğretir'in Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Sürpriz Gelişme

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalama elemelerinde 1.00.36'lık derece elde ederek serisinde 6'ncı, genel sıralamada ise 21'inci oldu. Bu sonuçla yarı finale geçemeyen Berkay, Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda hayallerine bir adım daha yaklaşmak istedi; ancak bu kez başarılı olamadı.

Elemelerdeki Sonuçlar

Organizasyonda elenen Berkay, gösterdiği performansı ile geleceğe dair umut verici bir yolculuğun başlangıcını temsil etti. Yüzme alanındaki başarılarıyla tanınan milli sporcu, yarı final hayalini gerçekleştiremese de, büyük bir azimle yarışmaya devam edecektir.

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