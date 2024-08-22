Berker Göker, Manş Denizi'ni Geçerek Tarihe Geçti

Berker Göker, Manş’ı Geçerek Türk Spor Tarihine Geçti

İngiltere’nin Dover kasabasından yola çıkan Berker Göker, 12 saat 38 dakikada yüzerek Fransa kıyısına ulaştı ve bu başarıya imza atan 19. Türk sporcu oldu.

Yüzme Macerası

Yüzme sporuna çocuk yaşta başlayan Göker, uluslararası açık su yarışlarında önemli dereceler elde etti. Bu seferki hedefi ise Manş Denizi idi. Berkere, Bengisu Avcı adlı deneyimli bir okyanus yüzücüsü eşlik etti.

Zorlu Şartlarla Mücadele

Yüzmeye 22 Temmuz 2023 tarihinde, yerel saatte sabah 06.50'de başlayan Göker, uluslararası yüzme kurallarına uygun olarak hiçbir ek yardımcı ekipman kullanmadan, yüksek gel-git değişiklikleri, zorlu akıntılar ve dalgalarla mücadele ederek 50 kilometre yüzerek Fransa’nın Cap Gris Nez bölgesine ulaştı.

Göker’in Duyguları

Yüzme süresi boyunca çok heyecanlı olduğunu belirten Göker, yorgunluğun bilinciyle yüzdüğünü ve mücadeleden asla vazgeçmediğini söyledi. Antrenörü Avcı’nın sosyal medyadaki destekleyici mesajlarını okumasının kendisini motive ettiğini ifade etti. "Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Yüzme hayatım boyunca yanımda olan ailem ve sevdiklerime, yüksek emek veren antrenörüm Bengisu Avcı’ya teşekkür ediyorum," dedi.

Antrenör Avcı’nın Yorumları

Bengisu Avcı, bu önemli başarıyı değerlendirerek, "Berker, tarihe adını yazdırdı. Çok sevinçliyiz. İki yıl boyunca büyük bir gayretle antrenman yaptık ve onunla birlikte bu süreci yaşadık. Duygularımız tarifsiz," diye belirtti.

Berker Göker, aynı zamanda bir enerji mühendisi olarak da kariyerine devam ediyor ve yüzmeyi bir hobi olarak sürdürdüğünü söyledi.