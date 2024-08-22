Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Berker Göker, Manş Denizi'ni Geçerek Tarihe Geçti

Berker Göker, Manş Denizi'ni başarıyla geçerek 19. Türk yüzücü oldu. Yüzme sporundaki azmiyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:01
Berker Göker, Manş Denizi'ni Geçerek Tarihe Geçti

Berker Göker, Manş’ı Geçerek Türk Spor Tarihine Geçti

İngiltere’nin Dover kasabasından yola çıkan Berker Göker, 12 saat 38 dakikada yüzerek Fransa kıyısına ulaştı ve bu başarıya imza atan 19. Türk sporcu oldu.

Yüzme Macerası

Yüzme sporuna çocuk yaşta başlayan Göker, uluslararası açık su yarışlarında önemli dereceler elde etti. Bu seferki hedefi ise Manş Denizi idi. Berkere, Bengisu Avcı adlı deneyimli bir okyanus yüzücüsü eşlik etti.

Zorlu Şartlarla Mücadele

Yüzmeye 22 Temmuz 2023 tarihinde, yerel saatte sabah 06.50'de başlayan Göker, uluslararası yüzme kurallarına uygun olarak hiçbir ek yardımcı ekipman kullanmadan, yüksek gel-git değişiklikleri, zorlu akıntılar ve dalgalarla mücadele ederek 50 kilometre yüzerek Fransa’nın Cap Gris Nez bölgesine ulaştı.

Göker’in Duyguları

Yüzme süresi boyunca çok heyecanlı olduğunu belirten Göker, yorgunluğun bilinciyle yüzdüğünü ve mücadeleden asla vazgeçmediğini söyledi. Antrenörü Avcı’nın sosyal medyadaki destekleyici mesajlarını okumasının kendisini motive ettiğini ifade etti. "Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Yüzme hayatım boyunca yanımda olan ailem ve sevdiklerime, yüksek emek veren antrenörüm Bengisu Avcı’ya teşekkür ediyorum," dedi.

Antrenör Avcı’nın Yorumları

Bengisu Avcı, bu önemli başarıyı değerlendirerek, "Berker, tarihe adını yazdırdı. Çok sevinçliyiz. İki yıl boyunca büyük bir gayretle antrenman yaptık ve onunla birlikte bu süreci yaşadık. Duygularımız tarifsiz," diye belirtti.

Berker Göker, aynı zamanda bir enerji mühendisi olarak da kariyerine devam ediyor ve yüzmeyi bir hobi olarak sürdürdüğünü söyledi.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor