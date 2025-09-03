Beşiktaş, 14 Eylül'deki RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, 14 Eylül'deki RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Nevzat Demir Tesisleri'nde kapalı antrenman

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.