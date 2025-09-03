DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,98 -0,01%
ALTIN
4.693,98 -0,4%
BITCOIN
4.579.490,62 0,13%

Beşiktaş, 14 Eylül'deki RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında 14 Eylül Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak; hazırlıklar Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:29
Beşiktaş, 14 Eylül'deki RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, 14 Eylül'deki RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Nevzat Demir Tesisleri'nde kapalı antrenman

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, 14 Eylül'deki RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
2
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başlıyor: Türkiye, Gürcistan'a Konuk
3
Edin Visca'dan Trabzonspor'da Sınırlı Başlangıç: İlk 4 Haftada 97 Dakika
4
Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 4-7 Eylül: 12 Ülkeden 125 Sporcu Yarışacak
5
ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic yarı finalde
6
Wilfried Singo, Galatasaray tarihinin 212. yabancı futbolcusu

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor