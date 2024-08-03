Beşiktaş, 18. Süper Kupa'yı Kazandı

Beşiktaş'ın 18. Süper Kupa Zaferi

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'da gerçekleştirilen Turkcell Süper Kupa maçında son Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek tarihindeki üçüncü Süper Kupa zaferini elde etti.

Maçın Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 18. Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Beşiktaş'ın gollerini Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu kaydetti.

Beşiktaş'ın Süper Kupa Tarihçesi

Beşiktaş, daha önce 2006'da Galatasaray'ı yenerek başladığı Süper Kupa serüvenine, 2021'de Antalyaspor'u penaltılarla geçerek devam etmişti. Şimdi ise, Galatasaray karşısındaki bu önemli galibiyetle toplamda üçüncü kez Süper Kupa'yı kazandı.

Süper Kupa Tarihi

TFF tarafından düzenlenen Süper Kupa maçlarında bugüne dek 18 karşılaşma oynandı. Beşiktaş'ın elde ettiği son sonuçlar arasında, daha önceki karşılaşmalara da göz atmak yer alıyor. Bu listede, ilk kez 2006'da verilen Süper Kupa organizasyonunun başarıları dikkat çekiyor.

Eski Cumhurbaşkanlığı Kupası

TFF Süper Kupa'nın geçmişi, 1965-1998 yılları arasında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Bu dönemde toplam 33 defa düzenlenen organizasyonda, Galatasaray 10 kez ile en fazla kazanan takım oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor ise 7 defa bu başarıya ulaştı.