Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beşiktaş, 18. Süper Kupa'yı Kazandı

Beşiktaş, İstanbul'da düzenlenen Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek üçüncü kez şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:08
Beşiktaş, 18. Süper Kupa'yı Kazandı

Beşiktaş'ın 18. Süper Kupa Zaferi

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'da gerçekleştirilen Turkcell Süper Kupa maçında son Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek tarihindeki üçüncü Süper Kupa zaferini elde etti.

Maçın Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 18. Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Beşiktaş'ın gollerini Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu kaydetti.

Beşiktaş'ın Süper Kupa Tarihçesi

Beşiktaş, daha önce 2006'da Galatasaray'ı yenerek başladığı Süper Kupa serüvenine, 2021'de Antalyaspor'u penaltılarla geçerek devam etmişti. Şimdi ise, Galatasaray karşısındaki bu önemli galibiyetle toplamda üçüncü kez Süper Kupa'yı kazandı.

Süper Kupa Tarihi

TFF tarafından düzenlenen Süper Kupa maçlarında bugüne dek 18 karşılaşma oynandı. Beşiktaş'ın elde ettiği son sonuçlar arasında, daha önceki karşılaşmalara da göz atmak yer alıyor. Bu listede, ilk kez 2006'da verilen Süper Kupa organizasyonunun başarıları dikkat çekiyor.

Eski Cumhurbaşkanlığı Kupası

TFF Süper Kupa'nın geçmişi, 1965-1998 yılları arasında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Bu dönemde toplam 33 defa düzenlenen organizasyonda, Galatasaray 10 kez ile en fazla kazanan takım oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor ise 7 defa bu başarıya ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!