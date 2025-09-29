Beşiktaş 2-0 Kocaelispor (İlk Yarı) | Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısını siyah-beyazlı takım 2-0 önde kapattı.
İlk Goller ve Dakikalar
4. dakikada Kocaelispor savunmasında Balogh'un hatasının ardından topu önünde bulan Abraham, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin şutunda savunmaya çarpan topu ceza sahası sağ çaprazındaki Abraham kale önündeki Rafa Silva'ya verdi. Uygun pozisyondaki Rafa Silva'nın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
8. dakikada Jurasek'in sol kanat son çizgiden yaptığı ortayı Toure kontrol edip şutunu çekerken kaleci Jovanovic topu ayaklarıyla çıkardı. Ndidi'nin seken topa ceza yayı içinden sert vuruşu önce Cerny'ye sonra savunmaya çarparak yükseklik kazandı ve atak sonuçsuz kaldı.
10. dakikada orta sahada Ndidi'nin kafayla savunma arkasına gönderdiği pasa Cerny hareketlendi. Yerden seken topu kaleci Jovanovic ceza sahası dışında eliyle tutmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Cerny meşin yuvarlağı altıpas içinden boş kaleye gönderdi: 2-0.
İlk Yarının Kalanı
37. dakikada soldan kullanılan frikikte kafalardan seken topla ceza sahası içinde buluşan Petkovic'in röveşatayla kaleye gönderdiği top direk dibinden auta çıktı.
38. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, hızla rakip alanı kat edip pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstün tamamladı.