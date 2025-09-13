Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir — Vaclav Cerny galibiyeti değerlendirdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 5. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi; Vaclav Cerny galibiyet, asist ve takımın karakterine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 23:48
Trendyol Süper Lig 5. hafta | Tüpraş Stadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın Çek oyuncusu Vaclav Cerny basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cerny, galibiyetin önemine şu sözlerle değindi: "En önemlisi bugün galip gelmemizdi. Sonuna kadar mücadele ettik. Hak ettiğimiz iki gole imza attık. Bu da takımın karakterini gösteriyor. Bugünden çok keyif aldım. Bunu bekliyordum, beklediğim gibi oldu. Daha fazlasını yaşamayı bekliyorum. Bugün asist de yaptım. Çok anlamlı, çok güzel oldu."

Taraftar ve hoca sözleri: Tecrübeli futbolcu, taraftarlara ve teknik direktörün kendisi hakkındaki sözlerine ilişkin, "Çok mutluyum. Hocamızın hakkımda söylediklerini biliyorum. Güzel sözleri için teşekkür ederim. Buraya gelip iyi şeyler yapmadıkça bu sözlerin bir önemi yok. İyi ve önemli bir oyuncu olarak hocamıza en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Taraftarımız gerçekten harika. Türkiye'de daha önce maçlar oynadım. Uzun yıllar daha fazlasını görmek için sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Pozisyon tercihi ve katkı isteği: Cerny, takımına farklı alanlarda katkı sağlamak istediğini belirterek, "Esas pozisyonum sağ kanat. İşe yarayan ön alandaki tüm pozisyonlarda oynamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Sağ kanat, 10 numara, 8 numara, sol kanat pozisyonları fark etmiyor." dedi.

Soyunma odasındaki yönlendirmeler: Maçın devre arasında yapılan konuşmalara değinen Cerny, "Gol atmamız ve rakibi açmamız gerektiği hakkında konuştuk. Bunu yaparken sabırlı olmamız gerektiğini, topu döndürmemiz gerektiğini de konuştuk. Alanlar bulmamız gerektiğini konuştuk. Futbolda da bazen bu anlamda şansınızı zorlamanız ve sabırlı olmanız gerekiyor. Alanların açılması gerekiyor. Bugün bunu iki kere yaptık. Bugün için yeterli oldu. Bugün kazanmak önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

