Beşiktaş, 24 Eylül'deki Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı erteleme maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:26
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.

Antrenmanın detayları

Kulübün açıklamasına göre idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

