Beşiktaş, 24 Eylül'deki Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.
Antrenmanın detayları
Kulübün açıklamasına göre idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.