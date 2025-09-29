Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Selçuk İnan'dan Gergin Başlangıç Eleştirisi

Selçuk İnan, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçta bireysel hatalar ve gergin başlangıcın belirleyici olduğunu, ikinci yarıdaki reaksiyonu övdüğünü söyledi.

Maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın bireysel hatalar ve maçın başındaki gerginlik nedeniyle kaybedildiğini söyledi.

Selçuk İnan'ın basın toplantısı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İnan, "Benim ve oyuncularım adına zor bir maçtı. Kazanamamanın verdiği stresle maça hazırlandık. Oyuncularımı rahatlatmaya çalışsam da bu iş çok kolay değil. Fazlasıyla maçı kazanmak istiyorlardı." dedi.

İnan, deplasmanın zorluğuna vurgu yaparak, "Maça bu kadar gergin başlamanın cezasını hemen çektik. Oyuncularım çok üzgün. İki bireysel hatayla ilk 10 dakikada 2-0 mağlup duruma düştük. Böyle bir deplasmanda böyle hatalar yaparsanız maç zor geçer." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör, takımının ikinci yarıdaki performansını ise şu sözlerle değerlendirdi: "Oyuncularım inanılmaz bir reaksiyon gösterdiler. İkinci yarıda tamamıyla maçın hakimi oldular. 2-2'yi bulmak için çok çabaladık, şanslar yakaladık. Beşiktaş'a karşı ancak bu kadar pozisyona girebilirsiniz. Pozisyonları net pozisyona çevirmekte eksiklerimiz vardı. Son golü de kendi kalemize attık. Böyle bir deplasmanda tüm golleri siz attınız ve 3-1 yenildiniz. Bir hocanın kariyerinde çok yaşayamayacağı bir maçtı."

Motivasyonun olası olumsuz etkisine değinen İnan, "Bazen çok fazla motive olduğunuzda maça böyle gergin başlayabilirsiniz. Oyuncularım fazlasıyla istekliydiler. Bütün antrenmanlarda bize maçı kazandırmayı hissettirdiler ama olmadı. Futbolculuk hayatımda ben de böyle hatalar yaptım." ifadelerini kullandı.

Ana oyun planlarıyla ilgili olarak İnan, "Topa sahip olmak ana planımızdı. Beşiktaş baskı yapıyor ama belli bir bölümden sonra baskıyı kıracağımızı biliyordum. Topa sahip olmak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu tür maçlarda topu ayağınızda tutmazsanız işiniz zor oluyor. Buralarda böyle hatalar cezasız kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlerle ilgili bir soruya ise İnan, "Türk hakemlerini çok seviyorum, onlara çok güveniyorum. Yabancı hakemi kesinlikle istemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

