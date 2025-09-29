Beşiktaş 3-1 Kocaelispor - Trendyol Süper Lig 7. Hafta Kapanışı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 22:11
Beşiktaş 3-1 Kocaelispor - Trendyol Süper Lig 7. Hafta Kapanışı

Beşiktaş 3-1 Kocaelispor - Trendyol Süper Lig 7. Hafta Kapanışı

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında ev sahibi Beşiktaş, konuk Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ikinci yarısında 50. dakikada Kocaelispor farkı bire indirdi. Ceza sahası çizgisi üzerindeki Keita'nın pasının ardından, penaltı noktasının gerisinden düzgün bir şut çıkaran Tayfur Bingöl, kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

75. dakikada gelişen sağ kanat atağında Cerny'nin kale önüne çevirdiği top ceza sahası sol çaprazına açıldı. Sol çaprazdan yapılan yerden ortaya Jurasek dokundu; Rafa Silva altıpas içinde ayağının dışıyla vuruşunu yaparken kaleci Jovanovic topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+3. dakikada Beşiktaş farkı tekrar ikiye çıkardı. Soldan kullanılan kornerde Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında, ön direkte Jota Silva'nın kafa vuruşunda top savunmaya çarpıp Syrota üzerinden ağlarla buluştu: 3-1.

Bu sonuçla Beşiktaş, maçı 3-1 kazanarak hafta kapanışını galibiyetle tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor - Özbelsan Sivasspor 0-0
2
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi: Göztepe, Fenerbahçe Koleji'ni 96-81 Yendi
3
Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Selçuk İnan'dan Gergin Başlangıç Eleştirisi
4
Adana Demirspor 0-3 SMS Grup Sarıyer | Palaz: Mücadeleye devam
5
Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Sergen Yalçın "3 puan oyundan daha değerli"
6
Arne Slot: "Galatasaray, Liverpool için Zorlu Bir Rakip"
7
Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı