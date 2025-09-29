Beşiktaş 3-1 Kocaelispor - Trendyol Süper Lig 7. Hafta Kapanışı
Maç Özeti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında ev sahibi Beşiktaş, konuk Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Maçın ikinci yarısında 50. dakikada Kocaelispor farkı bire indirdi. Ceza sahası çizgisi üzerindeki Keita'nın pasının ardından, penaltı noktasının gerisinden düzgün bir şut çıkaran Tayfur Bingöl, kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
75. dakikada gelişen sağ kanat atağında Cerny'nin kale önüne çevirdiği top ceza sahası sol çaprazına açıldı. Sol çaprazdan yapılan yerden ortaya Jurasek dokundu; Rafa Silva altıpas içinde ayağının dışıyla vuruşunu yaparken kaleci Jovanovic topu çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+3. dakikada Beşiktaş farkı tekrar ikiye çıkardı. Soldan kullanılan kornerde Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında, ön direkte Jota Silva'nın kafa vuruşunda top savunmaya çarpıp Syrota üzerinden ağlarla buluştu: 3-1.
Bu sonuçla Beşiktaş, maçı 3-1 kazanarak hafta kapanışını galibiyetle tamamladı.